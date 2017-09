VALLE (VG) Sarpsborg 08-assistent Tom Freddy Aune (47) opplevde sitt livs verste drama da han fikk blodpropp i begge lungene for litt over to uker siden.

Søndag kveld var han tilbake på kamp for serietoeren, men nøyde seg med vanlig tribuneplass sammen med sportssjef Thomas Berntsen, styreleder Cato Haug og andre sarpinger.

Seieren over Vålerenga varmet naturligvis. Likevel: Aune er mest glad for å være på bedringens vei.

– Blodpropp er ikke noe du kødder med, sier østfoldingen til VG.

– Jævlige smerter

Fredag 25. august, dagen før bortekampen mot Mjøndalen i kvartfinalen i cupen, ble han brått alvorlig syk.

– Jeg hadde jævlige smerter på ettermiddagen. Så utviklet det seg gjennom kvelden og natten. Jeg ble sendt i ambulanse til sykehuset, og da ble det konstatert blodpropp. Jeg har hatt et par blodpropper i den høyre lungen. Og én blodpropp i den venstre lungen, i tillegg til noe væske, forteller Tom Freddy Aune.

SUKSESSTRIO: Assistent Tom Freddy Aune, sportssjef Thomas Berntsen og trener Geir Bakke (t.h) har hatt mye å glede seg over med sitt Sarpsborg 08 denne sesongen. Her fra en lunsj tidligere i sommer, før Aune fikk blodpropp. Foto: Morten Stokstad , VG

Hovedtrener Geir Bakke forteller at det har vært en tøff tid for hele Sarpsborg 08-familien.

– Det har vært tungt for oss som er nærmest ham hver eneste dag. Jeg kan være ganske pragmatisk på mye, men når det går på sånne ting, så blir jeg en blaut kar. Det var ganske kritisk, sier Bakke til VG.

Han priser seg lykkelig over at det har gått bra med kollegaen og kameraten.

– Det var liksom «høyredøren der, så er det game over» og «venstredøren der, så er du med videre». Det var faktisk der, altså. Og heldigvis ble den rette døren lukket opp. Det gikk heldigvis bra, sier Bakke.

Tilbake på jobb i dag

– Det var rett og slett jævlig vondt i noen dager. Fra å føle seg i ganske bra form var man plutselig i veldig dårlig form, beskriver Aune.

– Hvor alvorlig var det?

– Hvor alvorlig det var... Det vet jeg nesten ikke. Det eneste jeg vet er at det var jævlig vondt. Det var smertene som var det største problemet for meg. Som legene sier: Du skal ikke kødde med blodpropp i lungene. Det er ikke bra å få det. Det er en alvorlig ting å få. Men jeg har fått fantastisk hjelp av sykehuset på Kalnes, legevakter og alle sammen. Det har gått bra.

Mandag er han delvis tilbake i jobben som assistenttrener i Sarpsborg, selv om han nøyer seg med 50 prosent stilling foreløpig.

– Nå må jeg gå på blodfortynnende i tre måneder. Og jeg må ta forholdsregler. Det betyr for eksempel kompresjonsstrømpe hvis jeg skal på lange flyreiser og lignende. Så prøver man å finne ut hvorfor jeg har fått det. Det har de ikke klart ennå, men det er ikke uvanlig at man ikke finner ut det, sier Aune.

– Nå var han på tribunen i dag, og så kampen, og er ved godt mot. Og det ser ut som at han skal bli helt frisk igjen. Vi får bare krysse fingrene, sier Geir Bakke.

