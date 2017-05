Sarpsborg-treneren om Hellands frekke stikk: – Han er litt «vakker»

«FYR LØS, HELLAND»: Geir Bakke (til høyre) har ingen problemer med at Pål André Helland (til venstre) i frustrasjon kaller Sarpsborg 08 og de andre konkurrentene for «ræva», og synes det er helt OK at Rosenborg-vingen skyter fra hoften.

