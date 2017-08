Sarpsborg-talent klar for AC Milan

Sarpsborg 08 bekrefter at spisstalentet Jørgen Strand Larsen (17) har skrevet under en låneavtale med den italienske storklubben.

Avtalen med AC Milan varer ut den italienske fotballsesongen, altså til neste sommer, bekrefter Sarpsborg på sine hjemmesider. Strand Larsen er tiltenkt en rolle på italienernes ungdomsakademi samt juniorlaget.

– Dette er en kjempemulighet for Jørgen. Å trene under helprofesjonelle forhold i en storklubb som AC Milan er selvfølgelig stort, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08.

MILAN-KLAR: Jørgen Strand Larsen Foto: Anders Hoven , Digitalsport

Klubben skriver at den italienske klubben betaler kompensasjon for lånet av Strand Larsen, og at de har sikret seg forkjøpsrett på spilleren.

Strand Larsen, en tårnhøy spiss på 193 centimeter, har fått tre innhopp for Sarpsborg denne sesongen.

Han har aldersbestemte landskamper for Norge på G16- og G17-nivå. Totalt har han scoret ni mål på 21 kamper med flagget på brystet.

VG omtalte tidligere i sommer den store interessen rundt haldenseren. Tyske Freiburg skal ha vært blant klubbene som har vist interesse for 17-åringen.

Strand Larsen har kontrakt med Sarpsborg 08 frem til sommeren 2020.

