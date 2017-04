Sarpsborg-stopper Rosted scoret to - blir et stadig hetere salgsobjekt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Sogndal 3-1) Sigurd Rosted (22) ble presentert som Sarpsborgs nye salgsvare i VG-lupen. Etter søndagens to mål mot Sogndal er han enda hetere.

Midtstopperen var oppe på dødballsituasjoner og satte inn både 1-1 og 3-1 for Sarpsborg. Kristoffer Zachariassen - som spilte nivå tre for Nest-Sotra i fjor - scoret 2-1-målet på Sarpsborg stadion, der Jonas Lindberg var involvert i tre scoringer.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte

– Jeg burde egentlig hatt ett mål til, sa Rosted i Eurosport-intervju etterpå.

– Men det er fint med to mål - det er ikke ofte!

Om forventningene som er lagt på hans skuldre inn i den nye sesongen, sa Rosted:

– Man merker det. Jeg kan ikke slå undenfra lenger.

Sogndal-keeper Eirik Bakke var alt annet enn fornøyd med dommer Espen Eskås:

– Alle 50-50-situasjoner går i deres favør, mente Bakke - og pekte blant annet på at Sogndal burde hatt straffe i 1. omgang.

– Men sånn er det kanskje når Sarpsborg er tippet høyt på tabellen. Du får ingenting gratis.

Snaut kvarteret var gått da Sogndals nykommer Bendik Bye fosset frem på kanten og la 45 grader ut til Martin Ramsland. Han plasserte ballen opp i krysset og kunne juble for både scoring og sin 24 årsdag.

I fjor gikk det 404 minutter før sarpingene fikk sitt første mål i ligaen. I 2017 skulle det ta en halvtime.

Via Sogndal-spiller

Jonas Lindberg la corner fra venstre, Sigurd Rosted headet mot mål, ballen traff en uheldig Victor Grodås og gikk inn i nettmaskene til 1-1. Det var høyst fortjent, for vertene presset kraftig det meste av omgangen - mens Sogndal var farlige på sine kontringer. Spissduoen Ramsland/Bye fikk mye ut av lite.

1-1: Sarpsborg 08s Sigurd Rosted blir gratulert av Andreas Albech (t.v.) og Patrick Mortensen. Til v. Sogndals Eirik Birkelund. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Mot slutten av omgangen testet Nwakali Sarpsborg-målvakten Anders Kristiansen, som reddet bra skuddet fra fjorårets Start-spiller.

Sogndal-trener Eirik Bakke ville ha straffe på en Sarpsborg-hands, og Sarpsborg-publikumet ville også ha straffe da Ole Jørgen Halvorsen fikk trøbbel med å stå på beina inne i feltet. Dommeren vinket begge situasjonene videre.

– Altfor dårlig av oss, konstaterte Sigurd Rosted i pauseintervjuet på Eurosport.

– Vi må opp mange hakk.

– Fryktelig lave

Heller ikke Sogndals målscorer Martin Ramsland var fornøyd:

– Vi ble spilt fryktelig lave, fastslo han.

Og Sogndal åpnet veldig sterkt etter pause. Martin Ramsland holdt på å bli tomålsscorer, men Kristiansen reddet headingen med et nødskrik.

Men i 2. omgang ble Sarpsborg mer effektive. Det ble 2-1 etter 55 minutter. Kristoffer Zachariassen, hentet fra Nest-Sotra, før sesongen, trillet ballen forbi Sogndal-keeperen fra 7-8 meters hold, etter forarbeid av først Jonas Lindberg og så Patrick Mortensen.

– Jeg får ballen, og så er det bare å skyte. Det var utrolig gøy. Det var godt å komme i gang med sesongen, sa Zachariassen i Eurosport-intervju etterpå.

Etter 65 minutter ble det 3-1. Jonas Lindberg slo et vakkert frispark inn i boksen og Rosted knuste Bjørn Inge Utvik i hodeduellen.

Nær sitt tredje mål

Like etter holdt Rosted på å lage sitt tredje mål, men ballen var hårfint for høy på en Sarpsborg-corner.

Etter 77 minutter kom også spennende Erton Fejzullahu inn for Sarpsborg, da Jonas Lindberg ble byttet ut, til tross for at han hadde vært involvert i alle vertenes tre mål. Også supertalentet Krepin Diatta kom inn.

Men Sogndal var veldig nær redusering - ved Patrick Mortensen. Sarpsborg-spilleren headet like godt mot eget mål, men heldigvis for vertene endte ballen i tverrliggeren.

– Vi sto ikke mot dødballene til Sarpsborg, konstaterte Sogndal-stopper Bjørn Inge Utvik etterpå.

Sarpsborg er tippet høyt oppe blant mange eksperter, og salget av sesongkort har vært rekordstort Østfold-byen.

Eirik Bakke hadde to nykommere fra start i Sarpsborg: Chidiebere Nwakali og Bendik Bye. Fjorårets toppscorer Ole Amund Sveen startet altså på benken. Sogndal hadde ikke fått Walid Atta klar til seriestarten.

Sogndal har ikke vunnet i ligaen siden 25. september i fjor.