Sarpsborg selger trolig spillere for 40 millioner kroner

SARPSBORG (VG) Anders Trondsen (22) og Krepin Diatta (18) er så attraktive at Sarpsborg 08 er nær ved å selge begge spillerne denne sommeren – for veldig mye penger.

Trolig vil de to juvelene bli solgt for nærmere 40 millioner kroner til sammen. En sum som i så fall vil sikre toppsatsingen i tiden som kommer.

Avslo bud fra Rosenborg



Etter det VG erfarer har Sarpsborg allerede avslått et bud på Rosenborg på rundt ti millioner kroner for Trondsen. Flere utenlandske klubber skal også være på banen. Men østfoldingene vil neppe la A-landslagsspilleren gå for under 15 millioner kroner.

Stortalentet Krepin Diatta er kanskje enda nærmere å bli solgt. Etter det VG erfarer er Sarpsborg-ledelsen i forhandlinger med en belgisk klubb – som er svært interessert i unggutten fra Senegal. En overgangssum vil trolig ligge på over 20 millioner kroner.

– Det er mye interesse for spillerne våre. Det har vært mest trafikk rundt Anders Trondsen og Krepin Diatta, sier sportssjef Thomas Berntsen til VG.

Rundt lunsjbordet i klubblokalene er stemningen god der Berntsen, trener Geir Bakke og assistent Tom Freddy Aune tar en kaffe med VG etter torsdagens trening. Hvis begge de ettertraktede spillerne blir solgt, vil serietoeren ha godt med midler til å utvikle klubben videre.

– Vi forventer at vi skal ha en sterkere tropp i høst enn det vi har nå. Vi skal forsterke oss hvis noen forsvinner ut. Men ingen forsvinner med mindre det er riktig for spilleren – og for oss, sier Berntsen.

Vil gi RBK kamp om gullet



Østfoldingene er naturlig nok opptatt av at den sportslige suksessen skal vedvare. Med andreplass i Eliteserien, fem poeng bak Rosenborg, er det kanskje ikke helt optimalt å selge Trondsen til serielederen, men slik tenker ikke klubbledelsen.

– Det er ikke noe problematisk i det hele tatt fra mitt ståsted. Det er et marked der ute. Hvis Rosenborg snakker om at de ønsker å være på det internasjonale markedet, fordi de ønsker å spille internasjonal fotball, så må de regne med å betale like mye som utenlandske klubber for de nasjonalt beste spillerne. De må konkurrere med de utenlandske klubbene, sier trener Geir Bakke.

– Vi er en selgende klubb. For at vi skal kunne ha den toppsatsingen vi har, er vi nødt til å selge noen spillere i ny og ne, tillegger han.

Etter en solid vårsesong, der Sarpsborg kanskje hadde fortjent enda flere poeng enn de 30 klubben står med, er ambisjonene høye foran innspurten i Eliteserien.

Geir Bakke håper at Rosenborg går videre til et gruppespill – både av hensyn til norsk klubbfotball og at trønderne da får et enda tøffere kampprogram i høst.

– Rosenborg vil garantert avgi mer poeng i serien hvis de går til et gruppespill i Europa, mener Sarpsborg-treneren.

Han tror det kan være mulig å gi RBK en real kamp om seriegullet.

– Vi har absolutt muligheten. Men vi er avhengig av litt flyt. Vi må unngå skader og de dumme karantenene.

– Det hadde vel vært litt stas å være på skuddhold når dere møter Rosenborg på Lerkendal 1. oktober?

– Ja, det hadde vært dritkult. Det må jo være målet det nå. Såpass fremoverlente må vi være. Men vi må prestere bedre enn det vi gjorde i sluttfasen av vårsesongen for å påberope oss retten til å være med å kjempe der oppe.

– Vil du si at vårsesongen viste at dere har et høyere toppnivå enn Rosenborg?

– Nei, det vil jeg ikke påstå. Jeg håper noen andre synes og mener det, men jeg vil ikke påstå det, svarer Bakke.

– Men nå klarer vi å ta med oss poeng også på middels gode dager, mener assistenttrener Tom Freddy Aune.

