SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Molde 1-0) Sarpsborg hektet foreløpig av Molde i tetstriden da Ole Gunnar Solskjærs mannskap ble slått 1-0 søndag.

– Jeg kan ikke huske at Molde hadde en stor sjanse i det hele tatt. Vi hadde god defensiv kontroll, sier Sarpsborgs Sigurd Rosted til VG. Han fikk deretter spørsmål om hvordan han vurderer at laget vant en viktig sekspoengskamp mot et av topplagene.

– Det er veldig sterkt. Det viser hvor vi er akkurat nå. Vi er så sterke, gjør en så god kamp og har heng på Rosenborg inn i landslagspausen, sier Rosted – naturligvis svært fornøyd.

Molde kunne på sin side gå helt opp i ryggen på østfoldingene om de vant. Slik gikk det ikke.

– Det er en kamp du forventer mellom to gode lag. De gjorde det vanskelig for oss, men skapte selv bare én sjanse i 1. omgang, selv om de har litt trykk på oss. I andre omgang så har vi kontroll frem til de scorer målet. Alt i alt så er de et lite hakk bedre enn oss, oppsummerer Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

– De sliter med å spille her



Han fikk se at Patrick Mortensen sørget for Sarpsborg-seier med sin scoring etter en drøy times spill i gråværet. Dermed har østfoldingene syv poeng ned til Molde - mens det er bare ett poeng opp til ledende Rosenborg.

– De sliter med å spille her og det tror jeg de er lei av. Det er en fin seier og jeg er fornøyd med å ta tre poeng i dag, sier målscorer Mortensen. Om scoringen har han følgende å si:

– Det er et fint mål. Jeg står i fin posisjon, hvor Ole Jørgen (Halvorsen) ser meg og slår inn. Så skal jeg bare sette den inn. Det var deilig, sier en blid danske til VG.

Alt gikk imidlertid ikke på skinner for Sarpsborg. Midtveis i 1.omgang mistet Sarpsborg assist-kongen i eliteserien, Jonas Lindberg. Han ble skadet i en duell med Christoffer Remmer – og måtte hjelpes inn i garderoben.

Det som skapte de største reaksjonene blant publikum på Sarpsborg stadion i 1.omgang var meldingene om Strømmens mange scoringer mot Fredrikstad. Det nærmest vertene kom scoring var et skudd fra Kristoffer Zachariassen. Molde-keeper Andreas Linde reddet sterkt skuddet fra bare 13 meters hold.

DIRIGERER: Ole Gunnar Solskjær kom fra to Molde-seirer til kampen mot Sarpsborg søndag. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Mortensen avgjorde



I pausen kom nyheten om at Amin Askar har skrevet kontrakt - og dermed får Sarpsborg en enda sterkere stall. Molde kom mer med i 2. omgang, uten at det ble så farlig foran Anders Kristiansen i Sarpsborg-målet.

I stedet kom scoringen for vertene etter en times spill. Kantspiller Ole Jørgen Halvorsen spilte inn 45 grader til Patrick Mortensen, og dansken skjøt i mål.

I håp om å få en utligning byttet Ole Gunnar Solskjær inn debutanten Erling Braut Håland (16), sønnen til Alf-Inge Håland. Han pådro seg gult kort etter bare 65 sekunder på banen og klarte ikke gjøre det helt store i et slitent Molde-lag.

Men Sarpsborg var nærmere 2-0 enn Molde en utligning. Blant annet var Kristoffer Zachariassen, Joachim Thomassen og Mortensen alle nær ved å øke, men det endte til slutt 1-0 på Sarpsborg Stadion.

