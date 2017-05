Sarpsborg og Berntsen forhandler om ny langtidsavtale

Dagen etter at trenerteamet skrev nye femårskontrakter er også Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen nær en ny langtidsavtale med østfoldingene.

46-åringen, som i sin aktive karriere spilte for Strømmen, Lillestrøm, Vålerenga, Bærum, Bregenz og Bryne, har fått mye skryt for spillerlogistikken i fremgangsrike Sarpsborg 08.

Skriver trolig ny kontrakt om kort tid



I forkant av at langtidskontraktene med trenerteamet Geir Bakke og Tom Freddy Aune onsdag ble presentert, benyttet Berntsen og Sarpsborg-ledelsen anledningen til innledende kontraktsforhandlinger.

Sportssjefens nåværende avtale går ut etter 2018-sesongen.

– Vi har hatt innledende samtaler med Thomas. Det er ingen hemmelighet at han er en viktig del av teamet vårt. Vi ønsker å ha med Thomas videre, og opplever at han ønsker å bli med videre. Vi har ikke dårlig tid, men håper å være ferdig med prosessen i løpet av en uke eller to, sier styreleder Cato Haug.

– Jeg er veldig positivt innstilt til å forlenge med Sarpsborg 08. Jeg er blitt glad i klubben, sier Berntsen til VG.

Han er glad for at klubben har skrevet nye avtaler med Bakke og Aune.

– Det er utrolig bra at vi har fått på plass på Geir og Tom Freddy. Det er vi ekstremt fornøyd med. Jeg vil gå så langt som å si at det er det beste trenerteamet vi kan få tak i. Jeg vil trekke fram både forståelsen de viser for hele klubben, arbeidsmengden og kvaliteten de legger ned hver dag.

Varsler enda råere «scouting»



Få norske klubbledere ser flere kamper enn Berntsen i løpet av en sesong. Han har hentet spillere som Sigurd Rosted (Kjelsås), Jakob Glesnes (Åsane), Kristoffer Tokstad (Strømmen) og Kristoffer Zachariassen (Nest-Sotra) fra lavere divisjoner og gjort dem til fullblods eliteseriespillere.

Nå varsler han enda mer intensiv speiding både i Norge og Skandinavia for å hente nye juveler til Østfold.

– Det er flere enn jeg som følger spillermarkedet fra Sarpborgs siste. Og jeg kan i hvert fall love at klubben kommer til å se mye mer live fotball i 2017 enn i 2016. Sarpsborg 08 må jobbe mye hardere i 2017 enn vi gjorde i 2016. Vi har null laurbær å hvile på. Ingen, faktisk, sier Thomas Berntsen.

På lørdag var han til stede på Skeid – KFUM, søndag Skeid – Brumunddal, mandag Lillestrøm – Odd og tirsdag Kongsvinger – Sandnes.

– Men den morsomste kampen jeg har sett den siste uken var Strømsgodset – Sarpsborg 08 på søndag, sier sportssjefen med et smil.

Han tror han ser cirka én kamp i gjennomsnitt hver dag i løpet av et år.

– Vi i Sarpsborg henter gjerne folk som har gått den harde veien. Som Jakob Glesnes eller Kristoffer Zachariassen som eksempel. De som vet hvor tøft det er å stå utenfor det gode selskap. Det er spillere som verdsetter det å få muligheten enda mer. De går gjennom murveggen. I år skal vi pushe grensene videre. Vi skal se mye mer fotball enn vi noen gang har gjort, beskriver Thomas Berntsen.

