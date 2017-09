VALLE (VG) (Vålerenga - Sarpsborg 08 1-2) 17 011 tilskuere, en fantastisk ramme og ny stadion. Men Sarpsborg ødela Vålerengas store festdag.

I stedet ble enden på kvelden at Vålerenga har bena godt plantet i nedrykksstriden. Scoringer av Ole Jørgen Halvorsen og Krepin Diatta gjør at Oslo-laget bare har to poeng ned til kvalifiseringsplassen.

Og nå venter Rosenborg på Lerkendal i neste runde. Da kan situasjonen være enda dystrere, og det er ikke lenger helt utenkelig at det blir spill i OBOS-ligaen i Vålerengas nye storstue i 2018.

For selv om Vålerengas nye innpakning på Valle er lekker, er ikke fotballaget så mye å skryte av. Den forventede oppturen under Ronny Deila har definitivt latt vente på seg.

God Kwarasey holdt VIF inne i kampen

I premierekampen mot Sarpsborg var gjestene klart farligst og best. Jubelen fra speakerens annonsering av at Haugesund ledet 1-0 over Lillestrøm hadde knapt lagt seg da Ole Jørgen Halvorsen banket østfoldingene i ledelsen med et bra skudd fra 14-15 meter.

Like etterpå var gjestene nær ved å doble ledelsen på en stor dobbeltsjanse. Nok en gang innlegg fra høyre, og Krepin Diatta fikk til en god avslutning, men Adam Larsen Kwarasey reddet mesterlig. Tobias Heintz blåste returen over.

ØDELA FESTEN: Krepin Diatta jublet foran Sarpsborg-fansen etter sin scoring. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Like før pause løp Krepin Diatta seg alene gjennom, men en god Adam Larsen Kwarasey holdt VIF inne i kampen.

Vålerenga skapte lite før pause. Henrik Kjelsrud Johansen headet over på overtid. Før det var tre-fire langskudd det eneste som truet Anders Kristiansen.

Heller ikke i andre omgang klarte Vålerenga å skape all verden før i sluttminuttene. I stedet fortsatte Sarpsborg-festen.

Åtte minutter ut i andre omgang måtte Kwarasey nok en gang i full strekk. Keeperen slo skuddet fra Joachim Thomassen i stolpen. Ballen gikk deretter via Kwarasey og til corner.

Fire minutter senere punkterte Sarpsborg i realiteten kampen. Patrick Mortensen spilte fri Diatta, som elegant pirket ballen i det lengste hjørnet – via stolpen.

Senegaleseren løp bort til den fullsatte gjestetribunen og jublet foran elleville sarpinger – som fortsetter å legge et visst press på Rosenborg. Før trøndernes kveldskamp mot Strømsgodset er avstanden på tre poeng.

Hvis Sarpsborg klarer å gjøre forspranget mindre de neste rundene ligger det an til en heftig seriefinale på Lerkendal 1. oktober.

På overtid reduserte Magnus Lekven med et fantastisk skudd fra 20 meter. Ballen gikk via stolpen og i mål, men sluttspurten kom for sent. Et par minutter tidligere var også innbytter Mohammed Abdellaoue nær scoring. Skuddet gikk like utenfor mål.

