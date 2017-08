Sarpsborg nær avtale om Diatta-salg

ETTERTRAKTET: Interessen rundt Krepin Diatta har igjen blusset opp. Sarpsborg 08 nærmer seg en avtale som sørger for at 18-åringen spiller sesongen ut i Norge før han reiser til en større europeisk liga. Her fra kampen mot Jakob Glesnes og Strømsgodset.

Foto: Berit Roald

NTB scanpix