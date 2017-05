Sarpsborg 08s keeper truffet av stein etter Trondsens perlemål

Etter at Anders Trondsen sendte Sarpsborg 08 opp i 2-0 med et av sesongens vakreste mål ble keeper Anders Kristiansen truffet av en stein fra tribunen.

– Det vi får opplyst om akkurat nå er at det har blitt kastet stein på keeperen til Sarpsborg, fortalte Eurosport-reporter Gunnhild Toldnes fra indre bane i Sarpsborg.

Det var da Anders Trondsen hamret inn kampens andre mål at det kokte over hos noen på tribunen. Steinen skal ha blitt kastet fra seksjonen der bortefansen sitter. Keeper Anders Kristiansen kom heldigvis fra det uten en alvorlig skade.

– Jeg vil påpeke at vi ikke har fått bekreftet 100% at det er det som har skjedd, men det er det de har snakket om her nede. Han skal være truffet i kneet, opplyste Toldnes.

NFFs kampdelegat ville ikke uttale seg til VG før etter matchen, men bekrefter overfor Eurosport at det ble kastet stein.

Reaksjoner fra hovedtribunen var at Sarpsborg-supportere begynte å rope "Søppel" mot Klanen. Stadionspeaker opplyser om at å kaste gjenstander er strengt forbudt og kan føre til bortvisning.

– Det der er en uting. Uansett hvem det gjelder er det trist. Få det bort, sier Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal om episoden..

Politiet opplyser at de har god dialog med Vålerenga-fansen og at det var et enkelttilfelle.

– Steinkasteren er identifisert. Ikke medlem hos oss, men det er selvsagt tatt tak i. Langt utafor, dette, skriver Klanen på Twitter.

Målscorer Trondsen fikk ikke med seg situasjonen, men sier han har hørt at en stein ble kastet inn på banen etter målet.

Se hva Trondsen sa om steinkastingen:

Spillet ble stoppet og det tok flere minutter før Vålerenga fikk tatt avspark etter Sarpsborg 08s scoring.

– Det er ubehagelig for keeperen som står der og har hodet en vei, og så vet han at det kan komme steiner bakfra, sier trener Geir Bakke til Eurosport.

VG LIVE: Sarpsborg 08 – Vålerenga

Også tidligere i kampen var det meget ampert. Først tråkket høyreback Andreas Albech på Bård Finne og kunne fort ha vært utvist.

Deretter dundret Joachim Thomassen inn i en stygg takling på Robert Lundström. Dommer Hagenes dro imidlertid bare frem det gule kort.

Saken oppdateres.