Sarpsborg 08 vil forlenge med suksesstrener Bakke

Sarpsborg 08-ledelsen har innledet samtaler med Geir Bakke (47) om å forlenge avtalen med suksesstreneren.

Østfoldingene har fått en pangstart på sesongen med ni poeng, 9-2 i målforskjell og serieledelse etter tre runder.

Nå ønsker klubben å forlenge avtalen med trener Geir Bakke og assistent Tom Freddy Aune. Begge har kontrakt ut 2018-sesongen.

Vil skrive ny langtidskontrakt



– Vi er fornøyd med det teamet vi har og er positive til å forlenge avtalene med Geir og Tom Freddy. Ikke bare er de gode fotballtrenere, de er også gode ambassadører for klubben og har forståelse for hvordan klubben jobber, sier sportssjef Thomas Berntsen til VG.

– Jeg har hatt en prat med klubben der begge parter har signalisert at man trives med hverandre. Vi skal ha en videre dialog om dette fremover. Ballen ligger hos klubben. Jeg er veldig positiv til å forlenge avtalen. Jeg jobber jo i en vettug klubb, sier Bakke.

Han opplever stor suksess med klubben som har forbedret seg gradvis i flere år. Men Rælingen-mannen synes nesten det har blitt i overkant mye opphaussing av eget lag.

– Jeg synes det er voldsomt hvordan man hausser opp dette. Det har skjedd mange ganger før at et fotballag har vunnet de tre første kampene. Det er helt merkelig, men det kan vel være et resultatet av at hele Fotball-Norge ønsker mer spenning. Det blir litt sånn «please, gi oss en sesong som ikke er avgjort i september», tror Bakke.

Lover å takle høyt mot Rosenborg



Han nyter et par rolige dager på den svenske vestkysten før alvoret starter opp igjen med bortekamp mot Stabæk på mandag. Seks dager senere kommer Kristiansund på besøk. Så venter det som ligger an til å bli en ordentlig toppkamp mot Rosenborg på Sarpsborg stadion mandag 1. mai.

– Hvis vi skulle komme godt ut av det mot Stabæk og KBK, da skal jeg innrømme at det begynner å kile litt. For da kommer Rosenborg på besøk. Og da takler vi høyt, for å si det sånn.

– Tror du at dere kan gi Rosenborg en kamp om seriegullet?

– Det er helt umulig å svare på. Etter 15 serierunder kan jeg svare på det spørsmålet. Det blir helt meningsløst å si noe om det nå. Vi må konsentrere oss om å håndtere Stabæk, vi. De var gode mot Odd. Det er den viktigste kampen for året for vår del.

– Hvorfor er det den viktigste kampen?

– Fordi det er den neste, svarer Geir Bakke.

