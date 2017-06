Sarpsborg 08 kunne vært serieleder – tapte for Sandefjord

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Sarpsborg 1-0). Sarpsborg kastet bort muligheten til å gå forbi Rosenborg og mistet Anders Trondsen ut med skade på det som ble en helsvart kveld i Sandefjord.

Avgjørelsen falt ett minutt før pause på en av mange dødballer fra Joackim Solberg Olsen.

Venstrekanten svingte ballen inn i feltet, der Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen gikk opp i duell med Abdoulaye Seck og flere andre spillere. Den duellen vant egentlig ingen, og ballen datt ned til Seck som kunne banke den inn i det åpne målet.

Ledelsen holdt kampen ut og dermed endte det 1-0 - akkurat som da lagene møttes på samme bane sist Sandefjord var oppe i 2015.

Sandefjord dominerte



Og det var slett ikke ufortjent i en kamp der lagene eide én omgang hver. For etter et jevnspilt første kvarter tok Sandefjord fullstendig over kampen. Foruten en heading over mål fra Sigurd Rosted var ikke Sarpsborg i nærheten av å skape noe som helst. Sandefjord hadde både trykket og etter hvert sjansene, men ble stoppet av en blanding av en god Sarpsborg-keeper Anders Kristiasen og egen udyktighet.

Victor Demba Bindia og Pau Morer prøvde seg hver sin gang uten å lykkes med å overliste Kristiansen, og da keeperen var på halvdistanse mot Kastrati litt senere, greide ikke Sandefjord-spissen å holde lobben under tverrliggeren.

Med ledermålet rett før pause fikk imidlertid Sandefjord den uttellingen de fortjente. Men de som trodde det ville bety forsterket selvtillit og kjør i annen omgang, måtte raskt innstille seg på det motsatte.

Sarpsborg så ut som et helt annet lag og skapte bare i løpet av de første ti minuttene langt flere farligheter enn i hele første omgang.

Nærmest var Andreas Albech som fikk stå helt alene på bakre stolpe etter en stuss fra Patrick Mortensen. Fra 11 meter klemte han til på direkte, men volleyforsøket føk over.

Nærmere kom ikke Sarpsborg, som dermed ikke benyttet sjansen til å utnytte Rosenborgs tap i Haugesund.