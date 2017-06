Sarpsborg 08 kastet bort muligheten til tabelltopp

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Sarpsborg 1-0). Sarpsborg kastet bort muligheten til å gå forbi Rosenborg og mistet Anders Trondsen ut med skade på det som ble en helsvart kveld i Sandefjord.

Avgjørelsen falt ett minutt før pause på en av mange dødballer fra Joackim Solberg Olsen.

Venstrekanten svingte ballen inn i feltet, der Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen gikk opp i duell med Abdoulaye Seck og flere andre spillere. Den duellen vant egentlig ingen, og ballen datt ned til Seck som kunne banke den inn i det åpne målet.

- Jeg tenkte på å gjøre det samme som sist (Seck scoret på heading mot Molde), men etter duellen med keeperen så jeg plutselig ballen bare lå der og kunne sette den inn, sier Seck til VG.

Ledelsen holdt kampen ut og dermed endte det 1-0 - akkurat som da lagene møttes på samme bane sist Sandefjord var oppe i 2015. For Sarpsborg betød det at de kastet bort muligheten til å gå forbi serieleder Rosenborg som tapte i Haugesund.

Avviser at at suksessen har gått til hodet

- Vi skal i hvert fall ikke tenke på det nå. Vi startet relativt bra, men så falt vi helt sammen, tapte alt av dueller og de spilte rundt oss. Årsverste, sier Sigurd Rosted til VG.

Etter en god vårsesong ble Rosted etterinnkalt til landslagstroppen til kampen mot Sverige. Mens Rosted ble sittende på benken, spilte Sarpsborg- kollega Anders Trondsen fra start for Norge.

Landslagssjansen for de to oppsummerte på mange måter all rosen Sarpsborg har fått for alt fra spillet til spillerrekruttering.

- Kan det ha blitt så mye at det har påvirket klubben?

- Nei, det tror jeg ikke. Dette begynte med at vi tapte for mange dueller. Det ble litt bedre etter pause, men langt fra godt nok, sier Rosted.

Heller ikke trener Geir Bakke vil være med på at alle god-ordene har gått til hodet på enkelte.

- Nei, det skal vi håndtere. Vi har hatt en flytperiode, men kan aldri tro vi er noe mer enn vi er. Vi må jobbe så godt med hver eneste detalj som Sandefjord gjør i denne kampen, sier Bakke.

Skrøt heller av Sandefjord

For etter kampen valgte Sarpsborg-treneren først og fremst å være raus med kollega Lars Bohinen og Sandefjord. I motsetning til Odd-trener Dag-Eilev Fagermo som utelukkende valgte å snakke om hvor dårlige Odd var da de svært heldig berget 0-0 i Sandefjord for to runder siden, snakket Bakke om hvordan Bohinens menn gjorde Sarpsborg dårlige.

- De stresset oss, er på ballfører så vi ikke får vendt spillet og heller spiller inn i de trange rommene de ønsker. Og så er de fremoverrettet og trykker oss tilbake når de har ball. De er blitt et godt fotball-lag, sier Bakke.

Det likte Lars Bohinen å høre. For etter å ha fått dårlig betalt for prestasjonen både mot Odd i forrige hjemmekamp og borte mot Sogndal der de feilaktig fikk straffe i mot og rødt kort før pause og, senere glapp det ene poenget seks minutter på overtid – var det en lettet trener etter 90 + 5 minutter mot serietoeren.

- Vi har vært gode mot alle de gode lagene her hjemme. Vi er solide. I annen omgang håndterte vi litt dårlig det trykket vi visste ville komme, men uten at de skaper så veldig mange farlige muligheter. Vi kunne også hatt både to og tre om vi hadde tatt bedre vare på kontringsmulighetene, sier Bohinen til VG.

Hjemmelaget best fra start



For seieren var slett ikke ufortjent i en kamp der lagene eide én omgang hver. Foruten en heading over mål fra Sigurd Rosted var ikke Sarpsborg i nærheten av å skape noe som helst før pause. Sandefjord hadde både trykket og etter hvert sjansene, men ble stoppet av en blanding av en god Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen og egen udyktighet foran mål.

Med ledermålet rett før pause fikk imidlertid Sandefjord den uttellingen de fortjente. Men de som trodde det ville bety forsterket selvtillit og kjør i annen omgang, måtte raskt innstille seg på det motsatte.

Sarpsborg så ut som et helt annet lag og skapte bare i løpet av de første ti minuttene langt flere farligheter enn i hele første omgang. Nærmest var Andreas Albech som fikk stå helt alene på bakre stolpe etter en stuss fra Patrick Mortensen. Fra 11 meter klemte han til på direkten, men volleyforsøket føk over.

PS: Anders Trondsen ruslet for egne bein både av banen før pause og ut av stadion etter kampen. Ifølge Sarpsborg-leiren er han trolig tilbake allerede mot Brann søndag.