Sander Svendsen fra Molde til Hammarby

Etter det VG kjenner til er Sander Svendsen (20) ferdig i Molde.

Svendsen har spilt 13 av Moldes 18 Eliteserie-kamper fra start denne sesongen. Han har scoret fire mål og levert tre målgivende pasninger.

Nå venter Hammarby for angrepsspilleren etter 80 kamper i Eliteserien for Molde. Overgangen skal sluttføres i slutten av denne uken, etter at Svendsen flyr til Sverige i morgen.

Nederlandske og belgiske klubber skal ha vært interessert i å sikre seg 20-åringen, som til slutt valgte de grønn-hvite fra Stockholm.

Svendsen: Utropt til et av verdens største talenter

Svendsen scoret 1-1-målet på bursdagen sin mot Tromsø, i det som trolig var hans siste kamp for Molde.

Hammarby ble nummer elleve forrige sesong, og er nummer ni i Allsvenskan 18 runder ut i årets sesong.

Denne sommeren har de rustet opp med flere kjøp. De har hentet Johan Wiland fra Malmö, Mads Fenger fra Randers, Muamer Tankovic fra AZ Alkmaar og Oscar Krusnell fra Sunderland. Det skriver Fotballskanalen.

Kanskje har Molde allerede finsiktet inn en erstatter for Svendsen. De hentet nettopp Ibrahima Wadji, og VG har tidligere omtalt at blåtrøyene har vært i budkrig mot Rosenborg i et forsøk på å sikre seg Viking-juvelen Samuel Adegbenro.