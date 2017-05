Sandefjords terminator dominerte mot gamle lagkamerater

SANDEFJORD (VG): (Sandefjord – Odd 0-0) Etter å ha stått over de to siste bortekampene i påvente av fødsel slo Håvard Storbæk knallhardt tilbake og hjemsøkte gamle lagkamerater i Odd.

– Jeg kan ikke huske kamper der vi ikke skapte en eneste sjanse da jeg var i Odd. Men det er kreditt til oss, det er vi som gjør dem dårlige. De får ikke til noe utover lange baller i bakrom. Ingen sjanser og nesten ingen innlegg eller avslutninger, sier Storbæk.

0 Sandefjord 0 Odd

Banens beste, en frekk lobb fra nær 30 meter som Odd-keeper Viljar Myhra akkurat fikk slått til corner, et utall gjenvinninger og enda et par skuddforsøk: Storbæk tok fullstendig luven av midtbanespillerne han ofte måtte vike for da han var i Odd.

Der var han den typiske troppspilleren som sjelden var inne i en antatt førsteellever når alle var friske. I Sandefjord er han kaptein, spiller sentralt og trekkes frem av trener Lars Bohinen som en” signalspiller” – en som gjør de andre gode. I opprykkssesongen i fjor ble han kåret til årets spiller.

Etter å ha gitt noen intervjuer, blitt gratulert for innsatsen av Odds daglige leder Einar Håndlykken og vekslet noen ord med andre tidligere lagkamerater, forsvant han i garderoben for en rask dusj.

Da han kom ut igjen var det med telefonen i hånden. Hjemme sitter en høygravid kone fem dager over termin.

TRÅKKET TIL: Håvard Storbæk (med ryggen til) tok hardt for seg mot Rafik Zekhnini og resten Odd-laget. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– På tide det skjer nå

– Det er på tide det skjer nå, mest av alt for hun hjemme, sier han til VG.

Men også for Sandefjords del kan det bli viktig at Storbæk ikke står over særlig mange flere kamper.

På grunn av den nært forestående fødselen ble han ikke med på reisene til Bergen og Ålesund. Det ble to miserable bortekamper som satte en foreløpig stopper for Sandefjords gode sesongstart.

Tap 0-5 mot Brann ble etterfulgt av 0-2 mot Aalesund.

Lars Bohinen mener at han aldri har sett et lag gjøre Odd så dårlig som Sandefjord klarte:

– Uten primadonnaer

– Når vi ikke er «på» i denne ligaen, får du juling. Særlig mot to humørlag som Brann og Aalesund som fort får blod på tann. Men vi retter det opp i den kampen her, sier Storbæk.

– Hvor viktig er du?

– Jeg vet ikke helt. Men jeg trives veldig godt inne sentralt, og får mer ballkontakt enn ute på kanten. Det liker jeg.

– Og sammenlignet med rollen du hadde i Odd trives du kanskje bedre som en stor fisk i en liten dam?

– Ja, jeg har det veldig bra her. Vi er en fin gjeng uten noen primadonnaer, der alle jobber for hverandre.

Dag-Eilev Fagermo var ikke spesielt snakkesalig etter at Odd skapte null målsjanser mot Sandefjord: