Sandefjord straffet Molde seks minutter på overtid

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Molde 3-3). Et straffespark seks minutter på overtid reddet ett poeng for Sandefjord i en thriller Molde lenge så ut til å ha snudd.

Lagene byttet på å lede hele kampen som levde helt det siste.

Sandefjord´hadde gitt fra seg en 1-0-ledelsen, kommet tilbake til 2-2 for så å havne bakpå igjen da toppscorer Flamur Kastrati ble felt av Molde-keeper Andreas Linde fem minutter på overtid.

Med Kastrati nede for telling falt ansvaret på Pau Vicente Morer som sendte ballen til høyre og keeper Linde til venstre.

Dermed 3-3 og Molde rakk bare avspark igjen før dommer Trygve Kjensli blåste for full tid.

Og for en underholdning det var!

Elleve elleville minutter

Etter en sjansefattig første omgang der Håvard Storbæk hadde gitt Sandefjord ledelsen med en fin kroppsfinte og presis avslutning fra 16 meter, eksploderte kampen i løpet av elleve elleville minutter midtveis i annen omgang.

Først utlignet Bjørn Bergmann Sigurdarson med et herlig treff. Islendingen var sterk og holdt seg på beina etter en takling, og plasserte ballen helt nede ved stolpen fra rundt 20 meter.

Så fem minutter senere sørget samme mann for Molde-ledelse, da han vakkert fremspilt av Sander Svendsen satte ballen forbi landsmann Ingvar Jonsson i Sandefjord-målet.

Headinger

Men jubelen hadde knapt stilnet da Sandefjord slo inn i feltet, og Abdoulaye Seck svevde på bakre stolpe og headet ballen i mål. 2-2 uten at man knapt hadde rukket å trekke pusten, og det skulle komme mer.

For bare tre minutter senere headet Fredrik Brustad Molde i ny ledelse som holdt seg helt til overtiden av overtiden. Da hadde Sandefjord hatt to store muligheter for å utligne, og på tredje forsøk satt det til 3-3.