Sandefjord-kaptein endelig tilbake etter blodsykdom og miltoperasjon

SANDEFJORD (VG) Etter 13 måneder på sidelinjen gjorde Sandefjord-kaptein Lars Grorud comeback mot Tromsø.

Sist Grorud spilte seriekamp var mot borte mot Bryne 19. juni i fjor.

Han våknet opp dagen etterpå med blåmerker han ikke skjønte hva kom av, og fikk senere påvist en blodsykdom som gjorde at han mistet resten av sesongen.

I vinter var han klar for comeback på banen, forlenget kontrakten og ble valgt til kaptein - men så startet problemene igjen.

Tilbakefall og operasjon

– Det ble mye frem og tilbake og endte med en miltoperasjon i vår. Men nå skal alt være bra igjen, sier Grorud til VG.

Han fikk de siste fem minuttene da Sandefjord slo Tromsø 3-0 i siste kamp før ferien.

– Det var fint å spille igjen, ganske nøyaktig ett år og én måned siden forrige seriekamp. Nå skal jeg bruke ferien godt med et egentreningsprogram jeg skal følge - jeg har jo litt å ta igjen, sier 33-åringen med en fortid i blant andre Brann, Sogndal og Fredrikstad.

Hentet nederlender, jakter flere

Sandefjord-trener Lars Bohinen er glad for å ha kapteinen tilbake, og varsler økt konkurranse i den bakre treeren som stort sett har vært uforandret hele våren. Til neste kamp er også nederlenderen Crescendo van Berkel klar, som har signert en kontrakt på 1,5 år etter å ha spilt for SC Telsar på nivå to i Nederland.

– Endelig har vi alle skadefrie, og har ingen suspensjoner. Med Lars (Grorud) tilbake og van Berkel har vi en god tropp. Og kanskje kommer det én eller to til, sier Bohinen til VG.

Målet var én forsterkning i hvert ledd. Dermed er det fremover på banen Sandefjord nå leter mest, der VG tidligere har skrevet om Bohinens Vestlands-flørt.

– Vi trengte å spisse troppen litt for å få skjerpet konkurransen på trening. Det ser bra ut nå, sier Bohinen som nekter å ta av selv om Sandefjord så langt har gjort det langt bedre enn ekspertenes forhåndsvurderinger tilsa.

– Det er fortsatt godt mulig å rykke ned. Men det er også kort vei oppover på tabellen, så det er heller den veien vi skal se.