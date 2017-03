Sammenligner Eggen med Ferguson

TRONDHEIM (VG) Nicklas Bendtner (29) møtte Nils Arne Eggen for første gang torsdag. Han brukte store ord i sin beskrivelse av den mangeårige Rosenborg-treneren.

På spørsmål fra danske Ekstra Bladet, som har tatt turen til et vinterlig Trondheim, sa Bendtner følgende om møtet med Eggen:

– Jeg har fått fortalt hvem han er, sier Rosenborg-spissen og omtaler Eggens rolle i klubben som «Alex Ferguson-aktig».

– Han fortjener masse respekt



– Jeg visste jo godt hvem han var fra før, men vi har aldri møttes eller snakket sammen. Det var første gang i dag vi hadde muligheten til det. Det var selvfølgelig veldig gøy. Han er en kjempepersonlighet her og han fortjener masse respekt, tillegger Bendtner.

Den danske stjernen var i godt humør etter dagens RBK-trening. Han bor fortsatt på hotell, men sier at han har funnet seg godt til rette i sin nye hjemby.

– Jeg synes det er utrolig vakkert her. Jeg bor i øyeblikket på et hotell der jeg har utsikt over fjorden. Jeg er glad for min første tid her, sier den tidligere Arsenal-spissen til VG.

Spillerkoordinator Harald Pedersen har hjulpet Bendtner med å finne seg til rette i Trondheim, og gir dansken de beste skussmål.

– Han er jo en omgjengelig og humoristisk fyr. Han har tatt både vær og distrikt på en fortreffelig måte. Han har jo fått den trønderske vinteren midt i fleisen. Det var ikke noe luksusvær da han spilte kamp mot Ranheim på fredag heller, sier Pedersen.

– Han har sklidd rett inn i gruppen. En fantastisk type som byr på seg selv og er lett å inkludere. Som fotballspiller er han et fysisk monster. Jeg tror han blir lei å ha med å gjøre på bakre stolpe, sier Pål André Helland.

