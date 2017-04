Så mye tjener Eliteserie-spillerne i bonus – Aalesund mest opptatt av prestasjonslønn

Aalesund fører an i det som har vært en økende trend i norsk fotball: Bonusutbetalingene til norske toppspillere blir flere – fastlønnen blir lavere.

Temaet er blitt kartlagt i en masteroppgave ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen – som har fått tilgang til spillerlønnsbudsjettet til 14 toppklubber for 2016.

12 Eliteserie-klubber fra fjorårssesongen og to fra OBOS-ligaen (ligamester Kristiansund og kultklubben Mjøndalen) inngår i oversikten, som viser at Molde har høyest lønnsbudsjett av disse klubbene (mesteren Rosenborg og serietoer Brann er for øvrig ikke med i oversikten).

Men ingen har større andel «prestasjonslønn» enn Aalesund, ifølge tallene i masteroppgaven.

Husker du denne? Mjøndalens «rettferdige» lønnssystem

– Var for høy lønn



– Vi la om for noen år siden. Tanken var å få ned fastlønnen. Jeg skal ikke si den var kunstig høy, men den var for høy i norsk fotball. I enkelte tilfeller kunne veldig godt betalte spillere sitte på benken, selv om det handlet om dårlig kartlegging og research, sier Henrik Hoff, som nylig gikk av etter 23 som klubbdirektør i Aalesund.

Toppklubbenes spillerlønnsbudsjett i 2016 1. Molde - 30 millioner (22,5 prosent bonusandel) 2. Vålerenga - 25 millioner (20) 3. Viking - 24 millioner (27,5) 4. Odd - 21 millioner (15) 5. Aalesund - 19 millioner (30) 6. Haugesund - 17,2 millioner (12,5) 7. Tromsø - 15 millioner (10) 8. Lillestrøm - 14,1 millioner (15) 9. Sarpsborg - 13,5 millioner (25) 10. Start - 11,5 millioner (0) 11.Sandefjord - 10 millioner (15) 12. Stabæk - 8,8 millioner (0) 13. Kristiansund - 6 millioner (10) 14. Mjøndalen - 6 millioner (5) * Rosenborg ønsket ikke å oppgi lønnsbudsjettet, men opplyser at bonusandelen er på 22,5 prosent. Brann ønsket ikke å oppgi noen av delene. * Alle tallene overfor er hentet fra masteroppgaven «Norske fotballklubbers bruk av prestasjonslønn», levert ved Norges Handelshøyskole i 2016.



Sunnmøringene så til Tyskland og dro på studietur – for å lære blant annet om kamparrangement. Men tok også til seg tyskernes sans for avlønning.

I flere sesonger har spillerne i Aalesund vært sikret full bonus om klubben tar 45 poeng i Eliteserien.

– Jeg synes det er en fornuftig trend, der spillerne er med og deler litt på risikoen, mener Henrik Hoff.

I motsatt ende av skalaen ligger Stabæk, som har en bonusandel på null av sitt lønnsbudsjett på 8,8 millioner for 2016.

– Vår lønnsmodell er lagt opp til at spillerne skal kunne overleve. Vi har i utgangspunktet ingen individuelle bonuser, men påskjønner gruppen om de leverer over forventet. Så vi utbetalte kollektiv bonus i 2015, da vi ble nummer tre i serien og spilte semifinale i cupen, opplyser Inge André Olsen i Stabæk til VG.

Han har ikke noe problem med å innrømme at Stabæk kan gi en individuell bonusordning til spillere som de ønsker å hente og som ligger på et annet lønnsnivå enn den jevne Stabæk-spiller.

– Det kan forekomme. Men da snakker vi om spillere som vi vet vi kommer til å selge videre for 20 millioner etter et halvt år. De fleste som kommer til Stabæk, tenker spilletid, utvikling, godt miljø og vil være i en klubb som har god historikk på å levere spillere videre til utlandet, mener Inge André Olsen.

Satser lokalt: Stabæks forsvarsfirer er bærumsgutter

Brann gir kampbonus



Masteroppgaven, som er skrevet av Simon Arenberg og Eirik Haraldsen Hvamstad, viser at klubbene sjelden benytter seg av såkalt «kampbonus», altså at spillere som starter kamper får ekstra betalt, som trolig var mer vanlig da norsk fotball var på økonomisk høykonjunktur i perioden for ti år siden. Nå er det istedet er det seier og uavgjort som kan gi tilleggskroner.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Unntaket – ifølge masteroppgaven – er Brann og FK Haugesund. Brann endret bonussystemet etter nedrykket i 2015, med hensikt om å utjevne forskjellene blant spillerne, forklarer sportssjef Rune Soltvedt i et intervju publisert i masteroppgaven.

Brann betaler 75 prosent av bonusen fortløpende gjennom sesongen. Derfor må spillerne betale tilbake penger til klubben dersom de skulle rykke ned – for da ryker hele bonuspotten til spillerne.

Førsteamanuensis Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole var veileder på oppgaven og synes tallene tyder på at økonomien i norske fotballklubber er blitt mer velordnet.

– De bruker lønn bevisst for å justere kostnadene til inntektene, og bonus gir sånn sett en fleksibel lønnskostnad for klubbene. De blir lavere når de gjør det dårlig og høyere når de gjør det bra – som blir i tråd med hva klubbene får inn i TV-inntekter og stadioninntekter etter resultatene, sier Bragelien til VG.

Les også: Finne glad han dro fra norsk fotball tidlig

– Farget av kremmerånd



– Det virker som klubbene har sett at de er nødt til å tilpasse seg inntektene. Oppsiden for spillerne er at du tjener mer hvis du og laget lykkes. Inntrykket gjennom oppgaven er at spillerne synes det er uproblematisk og i tråd med rettferdighetsfølelsen, fortsetter økonomieksperten.

– Hvor tilfeldig tror du at det er Aalesund som har høyest bonusandel i lønnsbudsjettet?

– Det tyder på at det er de som har tilpasset seg mest. Det er litt kremmerånd over det, og det er nok farget av hvordan næringslivet i byen ellers tenker. I Ålesund er nok den tanken ganske fremtredende i alle deler av byens miljø. Så det ville jeg nok tippet på forhånd, sier Bragelien med et smil.