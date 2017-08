Så mye kan Adegbenro-scoringen være verdt for Rosenborg

De 15 millionene RBK betalte for Amsterdam-helten Samuel Adegbenro (21), er ganske små sammenlignet med det klubben kan tjene på Europa League-spill.

Før returkampen på Lerkendal er trøndernes Europa-mål nærmere enn noensinne. Et uavgjortresultat eller bedre vil sende RBK til gruppespill i Europa League.

Krise i Ajax: – Det brenner her nå

Tar man utgangspunkt i premiepengene som ble oppgitt av UEFA forrige sesong, vil Rosenborg være garantert 25 millioner kroner bare for å delta i gruppespillet. I tillegg vil hver seier i gruppespillet være verdt 3,3 millioner kroner, mens hver uavgjortkamp gir 1,1 million kroner.

På toppen av det hele kommer lukrative inntekter for TV-rettighetene til turneringen.

– Vi anslår at vi vil tjene mellom 50 og 100 millioner kroner på å kvalifisere oss til Europa League-gruppespillet, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

Mike Jensens hyllest: – Jeg er vill etter Adegbenro

– Hvor viktig vil det være for klubben?

– Det vil selvfølgelig være viktig, ikke minst for vår satsning og våre varige verdier. Det vil gi oss penger til å gjøre oppgraderinger, mye rundt stadion og sånne ting. Men det aller viktigste vil jo være det å få spille i Europa i seg selv, sier Dyrhaug.

Se intervju med Kåre Ingebrigtsen etter seieren i Amsterdam:

– Rart at det er så mange meninger

Men hun bedyrer at fravær av Europa-spill ikke vil være dramatisk for Rosenborgs økonomi. RBKs har nemlig kun budsjettert med de kampene de var garantert å spille, altså andre kvalifiseringsrunde i Champions League.

– Vi har kommet lengre enn det vi budsjetterte. Resten er bare bonus, sier Dyrhaug.

Les også: Ajax-spiller kritiserer klubbledelsen etter RBK-tap

RBK-SJEF: Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Trønderklubben har fått stor oppmerksomhet etter kjøpene av Anders Trondsen fra Sarpsborg og Adegbenro fra Viking, som til sammen kostet om lag 30 millioner kroner.

Prislappene fikk flere eksperter til å rynke på nesen. Både tidligere sportsdirektør Joachim Jonsson og Adresseavisens sportskommentator, Kjetil Kroksæter, mente at spillerne ble hentet for mer enn markedspris.

– Jeg må si det er rart at det er så mange meninger. Vi selger, og da må vi kjøpe. Totalt sett går vi i pluss. Jeg vet ikke hvorfor det er så mange meninger om det, sier Tove Moe Dyrhaug.

Se oversikten: Rosenborgs store salg etter Europa-spill

– Hvordan vil Europa-spill påvirke markedsverdien til spillerne?

– Det er sånn at de tar et steg når de kommer til oss, men alle har en drøm om å spille i en større liga. Det er et utstillingsvindu, det har vi sett hver gang vi har deltatt, for da selger vi alltid spillere. Prisen kan bli større, og det er ikke minst bra for spillerne også, sier Dyrhaug.

Adegbenro strålte etter drømmedebuten:

Tror verdiene kan dobles

Fotballspeider Stig Torbjørnsen, som tidligere har jobbet i RBK, er ikke enig med ekspertene som kritiserer klubbens «kjøpefest». Han er sikker på at Trondsen og Adegbenro kommer til å bli solgt videre for langt mer enn de ble kjøpt for.

– Verdien stiger kun ved å signere for Rosenborg, som har et helt annet navn enn alle andre klubber i Eliteserien. Dersom Rosenborg i tillegg klarer å avansere til Europa, er det ikke usannsynlig at verdien på spillerne dobles.

Husker du? Torbjørnsen om RBK-avskjeden: – Vi har vært uenige

SPEIDER: Stig Torbjørnsen har tidligere jobbet som talentspeider for Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Samuel Adegbenro viste seg frem på den store scenen ved å bli matchvinner foran over 50 000 tilskuere på Amsterdam ArenA i sin Rosenborg-debut.

– Allerede der stiger verdien hans, kommenterer Thorbjørnsen.

Han mener at europeiske klubber i utgangspunktet er skeptiske til å signere spillere fra den norske Eliteserien på grunn av nivået og mange kamper på kunstgress.

– Når de derimot får 6-8 kamper i Europa, mot gode motstandere på naturgress som mot Ajax i går, får de en helt annen markedsverdi hos klubber i Europa.

Thorbjørnsen sammenligner markedsverdien til Rosenborg-spillerne med andre skandinaviske talenter som danske Emre Mor og svenske Alexander Isak, som begge nylig gikk til Borussia Dortmund for i underkant av 100 millioner kroner.

– Hvis det for eksempel kommer en klubb fra Premier League, som ofte har mer penger enn fornuft, kan prisen på spillerne bli mye høyere enn de ble hentet for, slår Thorbjørnsen fast.