Så mange mål forventer Ingebrigtsen av Bendtner

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vålerenga 3-0) Nicklas Bendtner satte ny scoringsrekord mot Vålerenga. Men Kåre Ingebrigtsen forventer mer.

Mot Vålerenga scoret Niclas Bendtner sitt ellevte og tolvte seriemål for sesongen. Han var dermed sterkt delaktig i at Rosenborg fikk revansje for semifinaletapet i cupen for to uker siden.

– Det var viktig å slå tilbake etter Real Sociedad-tapet. Vi lykkes ikke med alt, men det var ok. Det var godt å få en scoring tidlig i kampen, sier Bendtner til VG etter 3-0-seieren.

Med «dagens dobbel» har Bendtner meldt seg på i kampen om å bli toppscorer i Eliteserien.

– Det er ikke noe jeg har fokus på. Det viktigste for meg er at vi vinner kampene. Det er titlene som er det viktige.

Ny personlig rekord

Så mange har dansken aldri scoret på én sesong før. For over ti år siden scoret han 11 mål på nest øverste nivå i England, da han var på utlån til Birmingham fra Arsenal.

– Det er ikke lenge siden jeg fikk kritikk for en dårlig start. Men jeg føler meg i veldig god form, og laget blir bedre og bedre. Kampen mot Real Sociedad var en write off. Det viktigste for oss er å fortsette å vinne, for å beholde avstanden til de andre lagene. Vi skal ikke tråkke på bremsen nå.

– Jeg er glad for måten vi spiller på, og måten vi forsøker å finne hverandre på. Det virker som vi er blitt mer og mer fokusert på laget enn på individualistene. Hvis laget fungerer godt så fungerer også individene på en bedre måte.

– Er du en individualist eller en lagspiller?

– Begge deler!

Med to mål mot Vålerenga, og åtte scoringer på de åtte siste kampene, har Nicklas Bendtner tatt store jafs av forspranget til Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo. Stabæk-spissen står nå med femten mål, tre foran Bendtner.

– Som sagt før så er det ikke viktig at jeg scorer mange mål. Det viktigste for meg er tittelen, og hvis jeg kan bidra med det ved å score mange mål, så er det positivt. Men toppscorertittelen er jeg ikke fokusert på.

Har et tall i hodet

Bendtner har tidligere blitt spurt om hvor mange mål han forventer å score i løpet av sesongen. Men det har dansken ved flere anledninger, litt oppgitt, nektet å svare på.

– Har du et tall i hodet?

– Ja, jeg har alltid et tall i hodet. Det er klart. Jeg kom hit for å vinne mesterskapet, og å komme i Europa. Hvis vi lykkes med de to tingene, så er jeg fornøyd.

Tøffe trenerkrav

Scoringsrekord til tross, Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen har satt enda høyere mål for sin danske spiss.

– Bendtner var strålende i dag, men han trenger også gode spillere rundt seg. Han greide seg brukbart i dag, sier Ingebrigtsen lattermildt til VG etter kampen.

– Nå har han spilt noen-og-tyve kamper så det er klart at han har blitt i bedre og bedre fysisk forfatning, og da får han også bruke ferdighetene sine bedre.

– Hvor mange mål forventer du av ham?

– Tjue. Det må være målet. Det er viktig for oss å få Nicklas over 15. Det er viktig for han, og det er en god følelse for oss.

Forbedringspotensiale

Med åtte mål på åtte kamper er Bendtner i ferd med å overbevise de som var kritiske til ham i starten av sesongen. I likhet med Bendtner selv, mener også Rosenborg-treneren at det er ting dansken kan forbedre.

– Han bommet vel på to pasninger i dag også, så det er alltid noe man kan bli bedre på. Men han spiller på et veldig høyt nivå for tiden.

Bendtner sier han er både individualist og lagspiller, og er særdeles mye involvert i Rosenborgs oppbyggende spill. Likevel står dansken med én fattig målgivende pasning på 22 kamper.

– Det handler litt om at hvordan vi hekter han på i spillet vårt. Vi bruker ham ofte som et oppspillspunkt, så han er ofte tredje sist på ballen. Hvis vi kikker på målene våre så er han veldig ofte involvert i spillet.