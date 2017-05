Ruud-dobbel sørget for ny Odd-seier

(FK Haugesund - Odd 0-2) Espen Ruud (33) scoret begge målene, og keeperdebutant Viljar Myhra (20) holdt nullen da Odd sikret seg sin fjerde strake seier i Eliteserien.

Etter det stygge 0-3-tapet mot Viking i Stavanger 23. april har det gått på skinner for Odd. Seirer hjemme mot Vålerenga, borte mot Lillestrøm og hjemme mot Strømsgodset ble fulgt opp av en ny triumf i Haugesund på et regntungt gressteppe.

– Førsteomgangen vi spilte her er årsbeste. Den var helt outstanding. Vi kan være bedre i boksen, men spillemessig var det strålende, oppsummerte Odd-trener Dag Eilev Fagermo da han ble intervjuet av Eurosport etter kampen.

Dominerte stort



Det var høyreback Ruud som ble den store helten. En kontant avslutning i det lengste hjørnet etter pasning fra Riku Riski da 29 minutter var spilt, og et frispark via en Haugesund-spiller i muren tidlig i andre omgang sørget for at 33-åringen ble tomålsscorer.

Odd dominerte stort i den første halvtimen, og hjemmelaget la om formasjonen til to spisser. Da kom de også litt bedre med i kampen og kom til noen sjanser.

Men bakerst for Odd gjorde 20 år gamle Viljar Myhra en fin debut, og skal ha sin del av æren for at gjestene tok alle poengene. Totalt sett var det nemlig FK Haugesund som skapte flest sjanser.

Myhra reddet fra Ibrahim Shuaibu etter en halvtime, og fulgte opp med en ny fin redning da Erik Huseklepp skjøt godt fra kanten av 16-meteren. Tidlig i 2. omgang vartet Myhra opp med en ny redning på et forsøk fra Johnny Per Buduson, og få minutter senere ordnet Ruud 2-0 på det nevnte frisparket.

Så vartet Myhra opp med en herlig reaksjonsredning da Buduson skjøt fra seks meter etter en corner. Etter kampen vanket det ros fra Odd-trener Dag Eiliev Fagermo som merket seg debutantens solide kamp.

– Det er veldig gledelig for både oss og Viljar. Når man har god keepertrener, så får man gode keepere, sa Fagermo da han ble intervjuet etter kampen av Eurosport.

Førstekeeper Rossbach, også han bare 20 år gammel, satt småskadet på benken. Pappa og keepertrener Einar Rossbach spilte på toppnivå for blant andre Tromsø, Lyn og Odd, og fikk seks landskamper. Nå sørger han tydeligvis for at det er flere talenter å plukke ut i Skien.

– Viljar var helt fantastisk. Han er solid, trygg og uredd. Det er deilig å se at vi har flere keepere som kan stå for oss i Eliteserien, sa tomålsscorer Ruud til Eurosport.

