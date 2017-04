Rossbach om Nadderud-gresset: – Banen er katastrofe

NADDERUD (VG) (Stabæk - Odd 2-0) Stabæk har stort sett slitt mot Odd på hjemmebane. Ikke siden 2007 har de vunnet mot telemarkingene i Bærum - inntil i dag.

Tonny Brochmann (27) og Luc Kassi (22) scoret målene som sikret seieren for Stabæk.

Bæringene var noen hakk hvassere enn Dag-Eilev Fagaremos mannskap i store deler av kampen, og tok dermed en imponerende skalp. Odd er nemlig tippet helt i toppen i årets Eliteserie, men har med kveldens resultat bare tre poeng på like mange kamper. Men selv om Stabæk imponerte, var ikke Odd-spillerne svært imponert av gressmatta på Nadderud.

– Den er katastrofe, og det er katastrofe at NFF setter oss på gressmatte i alle de første bortekampene også, da ber du om trøbbel på en måte. Du ser jo resultatet i dag, det er jo en krigerkamp så vi er ikke fornøyd med det, men vi må gjøre det beste ut av det, sier Odds sisteskanse til VG.

Må forbedre forsvarsspillet

– Det er en kamp i lufta med kriging og slossing, også greier vi å slippe inn et utspark og da taper vi, sier Dag-Eilev Fagermo til VG.

Han vil i midlertid ikke si noe om gressmatta på Nadderud.

– Det vil jeg ikke uttale meg om, det ser vel de som har sett kampen. Banen er lik for begge lag, det blir kriging og ikke fotball, sier Odd-treneren.

Han virker ikke spesielt fornøyd, og svarer ganske kort, men han er tydelig på hva Odd må forbedre seg på fremover.

– Forsvarsspillet. Vi kan ikke slippe inn fem mål på to bortekamper. Vi er et lag som normalt ikke slipper inn noe særlig, sier Dag-Eilev Fagermo.

Keeperen med målgivende

Det kunne se ut som det tøffe kampprogrammet den siste uken preget Odd. Selv om de åpnet godt de første minuttene, var det Stabæk som sakte, men sikkert tilrev seg initiativet. Ohi Omoijuanfo noterte seg for flere store sjanser før pause.

– Det var tungt og tøft. Odd har et veldig bra lag, og de kriger. Jeg har masse gnagsår og vondt overalt, men det var verdt det. Det er irriterende at jeg ikke setter sjansene mine. Ballen spretter ikke min vei i dag, og ballen spretter rett foran meg, som gjør at jeg skyter over. Men jeg er fornøyd med at jeg kommer til sjanser, så kommer målene etter hvert, sier Omoijuanfo til VG etter kampen.

Etter hvilen dominerte hjemmelaget om mulig enda mer og produserte de aller største mulighetene. Men de måtte vente helt til det 74. minutt før de fikk uttelling.

Det skjedde ikke akkurat på typisk Stabæk-vis.

Keeper Mande Sayouba leverte fra seg et langt utspill. Tonny Brochmann leste muligheten og snek seg inn bak et passivt og vaklende Odd-forsvar. Plutselig var Stabæk-angriperen alene med keeper Sondre Rossbach. Brochmann var iskald og sendte stemningen blant hjemmepublikum til himmels.

– Det var deilig og få score, men enda mer deilig med seier. Det er en lang ball fra Mande i mål, så lukter jeg den og blir alene. Da er det bare å sette ballen inn, sier Brochmann til VG om hans første, offisielle Stabæk-mål.

Kassi satte punktum



Da Odd brukte det siste kvarteret på å sende mange mann i angrep ble det naturligvis store kontringsrom å utnytte for vertene. Den endelige spikeren i Odd-kista skulle komme på overtid.

Stabæk-laget, anført av en for dagen svært god Moussa Njie, stormet med flere mann inn på Odds halvdel.

Njie dro seg helt inn i 16-meteren før han tittet opp og fant Luc Kassi i langt bedre posisjon. Innbytteren serverte først en lekker skuddfinte, før han plasserte ballen i korthjørnet.

– Det var en intens kamp, men jeg er veldig fornøyd med innsatsen og mentaliteten til spillerne mine, sier Toni Ordnias.