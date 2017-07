Rosenborg og Molde i budkrig for å sikre seg Vikings toppscorer

Rosenborg skal ha lagt ti millioner kroner på bordet for Samuel Adegbenro (21). Så kom Molde på banen.

Etter det VG kjenner til skal både Kåre Ingebrigtsen og Ole Gunnar Solskjær være svært interessert i å sikre seg Vikings 21 år gamle angrepsspiller.

Krever mer

Rosenborg-budet skal ha vært på ti millioner kroner. Etter det VG erfarer skal Molde ha lagt inn et bud som har vært litt høyere. Slik VG forstår situasjonen ønsker ikke Viking å selge sin toppscorer for under 1,5 euro (ca. 14 millioner kroner).

– Vi kommenterer ikke spillerlogistikk, svarer administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, på spørsmål fra VG.

Vi kommenterer ikke spillerlogistikk eller spekulasjoner. Hverken de spekulasjonene det er noe i, eller de det ikke er noe i, sier Rosenborgs sportssjef, Stig Inge Bjørnebye, til VG.

Det er usikkert om de to storklubbene kommer til å høyne sine bud.

Stavanger Aftenblad meldte om Rosenborg-interessen i slutten av forrige uke. Viking-leder Eirik Henningsen ville ikke bekrefte at Rosenborgs interesse, men sa følgende til avisen:

– Dersom vi selger Adegbenro, vil vi helst selge ham til en utenlandsk klubb. Det er i utlandet det er mest penger å hente for oss ved et eventuelt salg, sa Henningsen.

Nigerianeren har tidligere også blitt koblet til tyrkiske og tyske klubber.

Se Adegbenro leke seg med Odd-forsvaret:

Kontrakt ut 2018

I siste seriekamp før sommerferien tok Adegbenro seg av Odd nærmest på egenhånd. Etter kampen ble Rafik Zekhnini sendt på flyet til Firenze, hvor han fullførte overgangen til Fiorentina.

– Halvannen million euro for Zekhnini: Da må Samuel være verd minst to millioner euro. For en kamp han hadde, sa Viking-trener Ian Burchnall til VG etter kampen i Skien.

21-åringen fra Nigeria har kontrakt med Viking ut 2018, men det meste tyder på at Adegbenro forlater tabelljumboen midt i inneværende sesong.

Adegbenro er Vikings toppscorer med fem mål, og topper VG-børsen med 6,23 poeng i snitt. I fem av de 13 kampene 21-åringen har spilt i år, har han blitt kåret til banens beste spiller.