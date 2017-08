Sandefjord startet søndag med syv utlendinger, men fant ikke plass til noen lokale spillere. Også Rosenborg og Molde hadde færre nordmenn enn utlendinger på banen fra start.

Ifølge Adressa er det første gang i Rosenborgs 100 års lange historie at klubben ikke starter med en trønder. Det endte med 1-0-tap på hjemmebane for Haugesund. Åtte spillere ble byttet ut fra seieren mot Ajax torsdag.

Adresseavisen skriver at Rosenborg har spilt over 1200 kamper, men aldri en med mindre lokal tilnærming.

– Jeg tenker ikke så mye på det, det gjør jeg ikke. Det har jeg ingen tanker om, sier trener Kåre Ingebrigtsen til avisa.

Fredrik Midtsjø fra Stjørdal kom inn i andre omgang som en trøndersk representant.

– Trønderne er blitt så gode at de er blitt solgt. Det er der det ligger, forklarer Pål André Helland.

Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Alexander Sørloth (Midtjylland) Ole Kristian Selnæs (Saint Etienne), Alexander Tettey (Norwich), Jonas Svensson (AZ Alkmaar) og Markus Henriksen (Hull) er alle trøndere som spiller i utlandet.

– Dumt



Heller ikke Molde hadde noen lokale spillere i startoppstillingen i 3-2-tapet borte for Stabæk. Derimot hadde de seks fra utlandet, en fra Trønderlag, Kapp, Bergen, Bærum og Elverum.

– Det er viktig med lokale spiller, og jeg som er lokal og har vært en lokal spiller synes det er dumt. Det er for dårlig. Det er viktig for mange, sier Daniel Berg Hestad, mannen med flest Molde-kamper i historien, til VG.

Han jobber nå i akademiet til klubben.

– Jeg sitter litt i glasshus nå som jeg er ansatt for å dem opp. Det er en balansegang, for de må være gode nok og det blir ikke det samme som på 90-tallet hvor Molde var av moldensere og RBK av trøndere. Vi prøver så godt vi kan. Vi trenger litt påfyll til de lokale, en god blanding ønsker jeg, sier Hestad.

– Shopping-produkt



Sandefjord hadde hele syv utenlandske spillere fra start i 1-0-tapet mot Odd - uten noen fra Sandefjord. Christer Reppesgård Hansen er fra nabobyen Larvik.

– Vi har pleid å ha syv fra Telemark i lagoppstillingen frem til sommeren. Sånn har vi drevet i mange år. Det er sånn vi ønsker å drive. Det er en helt annen måte å tenke på enn å ha laget sitt som et shopping-produkt hvor det å finne spillere fra hele verden er målet, sier Einar Håndlykken, daglig leder i Odd, til VG.

– Er den lokale troppen god nok til målet deres om medalje?

– Vi får se, men det er hvem vi er som klubb. Kanskje vi hadde tatt en plass eller to på tabellen hvis vi hadde hentet andre på kort sikt, men på lengre sikt bygger vi et annet fundament med å stille lokalt. Fotballen har blitt så unik på grunn av tilhørigheten fra gamle dager, med by mot by og bygd mot bygd. Som den eldste klubben vil vi hedre det, svarer Håndlykken.

– Tror du interessen ville økt om det hadde vært flere lokale spillere?

– Jeg registrerer at vi er en av klubbene med størst vekst. Vi har hatt masse motgang i år, men likevel har vi 7500 på tribunen i går. Vi har økning i inntekter fra sponsorer og publikum. Du får et annet forhold enn de lagene som er kjøpsbasert og vi har hatt suksess ved å drive slik, forteller Håndlykken.

Lagets trener Dag Eilev Fagermo sa til Sandefjord Blad at han mente «Guttane» hadde for mange utenlandske spillere, og at det gjør at han ikke har oversikt på blåtrøyene.

– Uinteressant diskusjon for meg. Vi har en langsiktig plan og en kortsiktig en, skriver Lars Bohinen, Sandefjord-trener, til VG i en SMS.

Brann hadde også seks utlendinger som slo Viking 4-2. Også Aalesund begynte med seks utenlandske spillere i 3-2-tapet mot Tromsø - som stilte med elleve nordmenn.

En UEFA-rapport fra vinteren viste at Premier League er serien med flest utenlandske spillere, hele 69,2 prosent av spillerne. Videre fulgte den kypriotiske serien (57,1% utenlandske spillere), belgisk toppserie (55,8), Portugal (55,6) og italiensk Serie A (55,5).