Rosenborg kan få knalltøff Champions League-motstand

Hvis Rosenborg slår ut Dundalk, møter de mest sannsynlig Celtic i neste runde av Champions League-kvalifiseringen.

Det ble klart da oppgjørene i tredje kvalifiseringsrunde til høstens Champions League ble trukket hos UEFAs hovedkvarter i Sveits.

Useedete Rosenborg får, om de slår ut Dundalk, prøve seg mot vinneren av Celtic og Lindfield, som spiller sin første kamp i 2. runde fredag kveld.

Første kamp i 3. runde spilles 25. eller 26. juli, mens returoppgjøret spilles 1. eller 2. august.

Kjent motstand for Rosenborg

Celtic har flere spillere i laget som er godt kjent for det norske publikumet: De tidligere Rosenborg-spillerne Mikael Lustig og Christian Gamboa, nordmannen Kristoffer Ajer og Premier League-vetereanen Kolo Touré.

Laget trenes avBrendan Rodgers, som fra 2012 til 2015 var manager i Liverpool.

Det vil ikke være første gang lagene møtes.

KJENNING: Tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig skal prøve å stoppe sitt gamle lags CL-drøm. Foto: Russell Cheyne , Reuters

I Champions League-gruppespillet i 2001 slo Rosenborg skottene 2-0 på Lerkendal, etter at Harald Martin Brattbakk scoret begge målene. Samme mann spilte for Celtic fra 1997 til 200.

– Knallhard motstand

Viasat-kommentaror Roar Stokke (57) har kommentert Rosenborg gjennom en rekke kvalifiseringsrunder og i tidligere Europa-bragder.

Han var rett før trekningen ikke i tvil om at alle de mulige motstanderne ville være tøffe hinder for trønderne.

– Det er rett og slett en del gode fotballag. Det er ikke lag som tar seg videre fra Champions League-gruppespill, men det er høvelig god motstand, sier han.

– De får knallhard motstand, slår han fast.

Mener Rosenborg trenger avansement

Et avansement fra 3. runde, vil bety ekstremt mye for Rosenborg. Da vil de være sikret gruppespill i Europa League om de taper siste kvalifiseringsrunde til Champions League.

USIKKER: Roar Stokke tør ikke garantere at Rosenborg når tredje kvalifiseringsrunde. Foto: Jon-michael Josefsen , NTB scanpix

Veien dit er derimot fremdeles svært lang, og først må de slå ut irske Dundalk.

Etter de 20 første minuttene i onsdagens 1-1-kamp borte mot irene, er ikke Stokke så sikker på at Rosenborg faktisk greier det.

– Det i seg selv kan bli tøft, for irene viste at de er et godt lag. Rosenborg fikk med seg et OK resultat, men det var en dårlig prestasjon, sier kommentatoren.

Stokke håper inderlig de snubler seg forbi så mange hinder som mulig, for laget trenger sårt å prøve seg på et høyere nivå igjen.

– Denne generasjonen, både trenere og spillere, trenger noen internasjonale referanser for å vite hvor listen ligger for det nivået Rosenborg vil opp på, sier han.

PS. 3. kvalifiseringsrunde til Europa League trekkes klokken 13.00. Både Brann, Odd og Haugesund har et godt utgangspunkt for å ta seg videre fra 2. runde, etter at alle tre lagene vant sine kamper torsdag kveld.

Se alle oppgjørene her:

Slavia Praha – BATE Borisov/Aleshkert

Jurmala/FC Astana – Mariehamn/Legia Warzawa

NK Maribor/Zrinjski – Hafnarfjördur/Vikingur

Zilina/FC København – Malmö/FK Vardar

Celtic/Linfield – Dundalk/Rosenborg

Hapoel Beer-Sheva/Budapest Hönved – Zaligris Vilnius/Ludogorets

Vitorul – Apoel FC/Dudelange

Hibernian/FC Salzburg – HNK Rijeka/The New Saints

Qarabag/FC Samtredia – FC Sheriff/FK Kukesi

FK Partizan/Buducnost Podgorica – Olympiakos

Fotbal Club FCSB – Victoria Plzen

Nice – Ajax

Dinamo Kiev – Young Boys

AEK Athen – CSKA Moskva

Club Brügge – Istanbul Basaksehir