Rosenborg-Helland blir pappa: – Blir godt å få litt mer rutine

RBK-offensiven Pål André Helland (27) klemmer til med en fulltreffer på hjemmebane: Han blir pappa rett før sesongslutt.

Han bekrefter overfor VG at han og kjæresten gjennom mange år, Linn Lyngmo (27), også fra Hellands hjemsted Kyrksæterøra, skal få en gutt i midten av november.

Graviditeten kan være godt timet dersom Rosenborg skulle spille seg til sin tredje strake cupfinale. For den spilles først 3. desember i 2017...

– Det betyr litt større ansvar og litt mindre frihet. Det kan være godt å få litt mer rutine. Så håper jeg at han får lyskene til moren, sier den tidvis skadeplagede Rosenborg-vingen.

– Gjør dette at du kanskje planlegger annerledes rundt egen karriere – at du ønsker å bli i Trondheim med familie på gang?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er vanskelig å planlegge den fotballkarrieren, svarer Helland – som har vært linket til større fotballand enn Norge tidligere.

Men etter tre scoringer og én målgivende i 4-0-seieren over Kongsvinger i november i fjor, var Helland klar på én ting: Han skulle ha en god, skadefri og hel sesong i Rosenborg igjen før han tenkte på neste steg.

Denne sesongen har han startet 11 av 13 seriekamper (blitt byttet ut i 8). Men Rosenborg har foreløpig ikke dominert som i 2015 og 2016, til tross for at bare målforskjellen skiller trønderne og serieleder Brann.

– Vi avsluttet fint mot Godset før ferien. Da var vi gode, bortsett fra i 15-20 minutter. Mot Haugesund (tap 0-1) var vi ræva. Så det blir et revansjesugent Rosenborg som spiller til helgen, garanterer Helland.

Trønderne møter Sogndal hjemme førstkommende helg. Så Kristiansund borte og Sandefjord hjemme – før Sogndal borte og Kristiansund hjemme.

– Et program det lukter 15 poeng av, men Sogndal borte er litt mer som en cupfinale. Der har vi slitt. Vi må i hvertfall vinne alle tre på Lerkendal. Og vi er favoritter i alle kampene. Så ærlige må vi være, mener Rosenborgs vingspiller.

Hans tidligere trener fra Hødd-tiden – Lars Arne Nilsen – har utnyttet Rosenborgs formsvikt og ledet Brann til topps i Eliteserien etter 5-0-overkjørselen av Stabæk denne uken.

– Egentlig er jeg uinteressert i Brann, men jeg har sett litt på dem, og de har vært veldig bra. Det de fikk litt tyn for i fjor, at de ikke gnistret offensivt, gjør de nå, de har fått et eget spill, sier Pål André Helland.