Rosenborg finpusset Champions League-formen mot Sandefjord

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Sandefjord 5-1) Hvalfangerne fra Sandefjord reiste til Lerkendal i håp om å få Eliteseriens største fisk på kroken. I stedet viste Rosenborg seg frem som norsk fotballs «Moby Dick».

Fire dager før årets viktigste kamp, jaktet Rosenborg på Champions League-formen. Etter en tam åpning, hvor Sandefjord var nesten like gode/dårlige som Rosenborg, kom forløsningen midtveis i første omgang.

Etterpå eksploderte det.

Gnistrende høyreside

Midtveis i omgangen løsnet det for trønderne. Vegard Eggen Hedenstads «innoverlapp» ga Pål André Helland tid til å stille inn høyrefoten. Innlegget mot straffemerket var perfekt, mot hvem andre?

Matthías Vilhjálmsson timet løpet perfekt, og halvveis bredsidet, halvveis skled ballen inn i langhjørnet bak Sandefjord-målvakt Ingvar Jónsson.

Om 1-0-scoringen antydet vendepunktet i kampen, kom bekreftelsen ti minutter senere. Igjen var det Pål André Hellands høyrefot som stod bak. I duell med en Rosenborg-spiller handset Sandefjords Demba Bindia. Dermed straffespark.

Cool danske

Nicklas Bendtner sendte keeper Jónsson én vei, og ballen den andre. Iskaldt av dansken på et iskaldt Lerkendal.

Deretter så alt ut til å løsne for Rosenborg. To minutter etterpå var det Mike Jensen sin tur. Jørgen Skjelvik spilte ballen perfekt i bakrom, og Jensen var tidelet raskere frempå enn Vilhjálmsson. Avslutningen - mellom beina på keeper Jónsson - var perfekt.

Rosenborgs Nicklas Bendtner, Matthías Vilhjálmsson og Fredrik Midtsjø jubler under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Sandefjord på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Og nå hadde Rosenborg virkelig Sandefjord på kroken. Etter at bortelaget mistet ballen håpløst på vei frem, sendte Rosenborg flere spillere etter.

Vegard Eggen Hedenstad, som spilte sin beste Rosenborg-kamp, fikk æren av å spasere ballen i mål etter Hellands uegoistiske overhopp, da sistnevnte like gjerne kunne skutt selv.

Det var en første omgang som åpnet dårlig, men som ble avsluttet med Champions League-tendenser over Rosenborg.

Cruise-kontroll

I pausen gjorde Lars Bohinen ett mannskapsbytte, og én systemendring. Eirik Mjelde ble satt inn som spiss i en 3-5-2-formasjon. I den grad endringene hadde noen effekt, gjorde det ikke annet enn å stagge hjemmelaget. Et Rosenborg på lavgir virket å ha skrudd på cruise-kontrollen for å spare krefter til neste ukes Champions League-kvalifisering.

Andre omgang var tidvis et gjesp, inntil banens bestemann fant ut at det var på tide å varme hjemmefansen med en ny lekkerbisken. Midtsjø chippet ballen over to Sandefjord-spillere, og Vegard Eggen Hedenstad avsluttet som en notorisk målscorer; over Jónsson og inn i borterste kryss.

– Det er ikke hver dag jeg scorer to mål. Det var morsomt selvfølgelig. Målet imot er litt kjipt, men 5-1 er fortsatt ålreit, sier Eggen Hedenstad til Max. På spørsmål om 5-0-målet var en bevisst avslutning eller et innlegg, svarer han:

– Det som er bevisst er å få den bak der, litt «tur» må man ha...

Fem minutter før slutt, mens Rosenborg-spillerne nynnet på en viss hymne, fikset Flamur Kastrati en fattig trøst for bortelaget.

Rosenborg virker å være klare for Champions League-kvalifiseringen, uten at Sandefjord kan regnes for å være en spesielt god målestokk.