Rosenborg fikk avslått bud på Eliteserie-stjerne

Anders Trondsen (22) har vært en av Eliteseriens beste spillere denne sesongen, noe som ikke har gått ubemerket hen.

– Så sent som tirsdag fikk vi et bud fra en toppklubb i Skandinavia som ønsket å sikre seg Anders Trondsen. For oss var budet for lavt til at vi ønsket å si si ja, sier Sarpsborg 08s sportssjef Tommy Berntsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter det Adresseavisa erfarer skal den omtalte toppklubben være Rosenborg.

Det norske overgangsvinduet er åpent, Rosenborg er klare for 3. runde i Champions League, og skal jakte forsterkninger. Én av de aktuelle, er Sarpsborg-spiller Anders Trondsen.

– Hadde tatt nivået



22 år gamle Trondsen har hatt en god sesong, med to scoringer og fire målgivende pasninger, som har hjulpet Sarpsborg til 2. plassen de foreløpig innehar.

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, ønsker ikke å hverken bekrefte eller avkrefte om trønderne ønsker å hente midtbanespilleren til Lerkendal.

Tommy Berntsen er likevel helt sikker på at Trondsen ville styrket Rosenborg – eller hvilket som helst lag.

– Uansett hvilket treningsmiljø Anders hadde havnet i hadde han tatt nivået. Om det så er Bundesliga eller en annen liga, sier han.

Det er nettopp Rosenborg som er foran sølvplasserte Sarpsborg på tabellen. Trønderne er fem poeng foran, men likevel sier Berntsen at østfoldingene ikke har noe imot å la 22-åringen gå til nettopp Rosenborg.

– Noen hadde sikkert reagert sien vi bare er fem poeng bak og kjemper mot dem i toppen. Men det viktigste for oss er at vi får den summen vi forventer, at spilleren og ønsker det, og at vi er klar på veien videre.

