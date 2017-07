Ropte etter straffe: – Inne i boksen var alt lov, men utenfor var ingenting lov

BERGEN (VG) (Brann – Vålerenga 0-0) Både Brann og Vålerenga ropte etter straffespark i regnet i Bergen. Begge gangene vinket dommer Tom Harald Hagen spillet videre.

– Han la vel listen slik at inne i feltet var alt lov, men utenfor var ingenting lov, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen når VG spør ham om dommer Tom Harald Hagen gikk glipp av flere straffespark i regnværet på Brann stadion.

Dommeren fra Grue Il fikk en travel kveld i Bergen. Allerede før kvarteret var spilt kom de første ropene etter straffespark, da Jonatan Tollås Nation ble holdt tilbake av Sivert Helne Nilsen da han skulle sette foten på et innlegg.

– Jeg får vel en touch forbi Sivert, og så drar han meg i høyrehånden. Det er dessverre sånn det har blitt. Man må falle for å få noe. Konsekvensen av det blir at folk gjerne faller ofte og for mye. Man må finne en balansegang fra dommerstandens side, sier Tollås Nation, som spilte en god kamp, til VG.

– Jeg har det i hvert fall ikke i min natur å falle hvis jeg blir tatt litt og klarer å stå på beina, oppsummerer Vålerenga-midtstopperern til VG.

«På'an igjen» etter en halvtime



En halvtime ut i kampen var det «på'an igjen», nok en gang med Tollås Nation og Heltne Nilsen i hovedrollene - denne gangen i motsatt felt.

Et frispark fra høyre ble slått inn i feltet, hvor Heltne Nilsen steg til værs. Han fikk tilsynelatende en dytt i ryggen - gikk overende - og ropte etter straffespark, men igjen, som kvarteret tidligere, vinket Hagen spillet videre.

– Jeg tror jeg får en dytt i ryggen, så jeg ikke får headet ballen, for jeg er ganske klar på at jeg skal headen den, og så får jeg en dytt i ryggen. Da roper jeg i hvert fall på straffe. Jeg synes det var straffe der og da, men jeg har ikke sett den igjen, sier Branns midtbaneterrier til VG om den straffesituasjonen.

– Jeg får en dytt av Wormgoor, og blir dyttet inn i han. Det var mange dueller, men sånn skal det være, sier Tollås Nation, og får støtte fra Heltne Nilsen.

– Det var mange sånne situasjoner begge veier i dag. Det var masse roping på straffe, sier Heltne Nilsen, som synes det var greit at det ikke ble blåst straffe.

Lars Arne Nilsen mener dommer Hagen fint kunne ha blåst mindre.

– Han blåser i alle fall nok, synes nå jeg, uten å si så mye mer. Han blåste på alt han kunne, men det er greit, han legger jo listen der, og det er «fair enough» for begge lag, sier Nilsen til VG om dommer Hagens innsats.

0 Brann 0 Vålerenga

Dobbeltsjanse til Barmen



Vålerenga gikk offensivt ut og ønsket å stenge av hjemmelaget høyt i banen, men lyktes ikke med det i innledningen. Brann førte kampen, og Kristoffer Barmen burde ha truffet mål da han fikk heade upresset etter tre minutter.

Barmen var i begivenhetens sentrum igjen noen minutter senere, da Fredrik Haugen løftet ballen inn i feltet til lysluggen, men heroisk innsats av Robert Lundström stoppet midtbanespilleren fra å sette inn 1-0 til hjemmelaget.

BERGENSVÆR: Branns Kristoffer Barmen og Vålerenga Daniel Fredheim Holm fikk en våt kveld i Bergen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Tollås Nation holdt igjen av Heltne Nilsen

Et knapt kvarter ut i den første omgangen skulle Vålerenga hatt straffespark. Et frispark ble først klarert, før ballen igjen ble løftet inn i sekstenmeteren til Brann. Der skulle Tollås Nation sette foten til ballen, men han ble holdt igjen av Heltne Nilsen, som hadde et godt tak rundt Vålerenga-midtstopperen.

Tollås Nation og rasende lagkamerater ropte forgjeves etter straffespark.

Tidligere eliteseriespiss Bernt Hulsker var ikke i tvil etter situasjonen.

– Dette er soleklar straffe, sa han i Eurosports studio etter kampen.

Minuttet senere var Vålerenga igjen farlig frempå. Et oppspill i retning Mohammed Abdellaoue landet hos Daniel Fredheim Holm, som rappet til på volley. Skuddet gikk like utenfor, og hjemmefansen trakk et lettelsens sukk.

I den andre anden av banen kunne de tilreisende supporterne puste lettet ut da Ruben Kristiansen satte pasningen fra Gilli Rólantsson like utenfor da en misforståelse i Vålerenga-forsvaret foræret Brann en stor sjanse før pause.

Vålerenga best etter pause

Etter hvilen var Vålerenga det beste laget i Bergen. Halvveis ut i omgangen vartet gjestene opp med flott angrepsspill. «Moa» vendte spillet ut til Lundström på høyre. Svensken la ballen inn igjen foran mål, hvor spissen bare skulle skli ballen i mål, men ballen skled av foten hans og utenfor.

«Moa» var igjen sentral da Vålerenga kom tre mot tre fem minutter senere. Ute til venstre fant han Rasmus Lindkvist, som slo ballen ut til Ghayas Zahid. Midtbanedirigenten klarte derimot ikke å sette ballen mellom stengene.

Zahid burde avgjort



Samme Zahid burde ha avgjort kampen da Vålerenga kontret fem minutter før slutt. 22-åringen fikk ballen over på sin foretrukne høyrefot, dro seg inn foran, men skjøt akkurat utenfor den lengste stolpen til Piotr Leciejewski.

Dermed endte det 0-0 i regnværet på Brann stadion.