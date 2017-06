Ronny Deilas forklaring: For hard trening

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga-Strømsgodset 1-1) Ronny Deilas menn reddet ett poeng etter Godsets sjokkstart. Men Vålerenga-treneren fikk en tung start mot gamleklubben.

Godset tok ledelsen etter bare ett minutt etter en praktscoring regissert av Bassel Jradi. Han hælsparket til Jonathan Parr, som banket ballen i mål med høyrefoten.

– Vi har trent hardt og ligger på grensen hele tiden. Spillerne får mye informasjon og terper mye. Vi pusher oss for å bli bedre hele tiden. Det var mer trøkk å på fredagens trening enn det var her, sier Deila og tar selv en klar del av ansvaret for den lave energien i sommerkvelden.

Deila skrek til Vålerenga-spillerne fra benken. Bak sto samarbeidspartneren fra Godset-tiden, Jostein Flo, med kaffekoppen, mens høyrebacken fra gull-laget i 2013, Lars-Christopher Vilsvik, løp rett foran ham.

– Det er trist, slår Vålerenga-treneren fast etter at laget hans la inn krabbegiret mot Strømsgodset. Energien manglet og Vålerenga-fremgangen mot Tromsø og Rosenborg fikk en skuffende stopp. Vålerenga skulle presse høyt oppe på banen, men spillerne var ikke i stand til å bevege seg hurtig nok.

Strømsgodset startet begge omgangene best. Etter pause tok et kvarter før hjemmelaget var på en farlig visitt. Christian Grindheim styrte med hodet en god mulighet rett utenfor stolpen til Godset-keeper Espen Bugge Pettersen.

Strømsgodset kom stadig på hurtige kontringer. Ofte regissert av Tokmac Nguens raske føtter. Drammensklubben har slitt med poengfangsten denne våren, men lå godt og stramt organisert på Ullevaal.

Hjemmelaget manglet X-faktoren

Vålerenga klarte sjelden å få opp den farten i løp og pasninger som skulle til for å slite Godset i stykker. I fraværet til Ghayas Zahid manglet X-faktoren. Hverken Ernest Agyiri (fra start) eller Herman Stengel (fra 56 minutter) klarte å fylle hullet etter playmakeren.

Zahid er på utgående kontrakt og kan uansett bli borte i løpet av sommeren. Daniel Fredheim Holm ble kåret til Vålerengas beste. Han vil faktisk ikke at Vålerenga skal beholde midtbanespilleren.

– Jeg håper for hans del at han går. Han har vært i Vålerenga veldig lenge og gjort det fantastisk for oss så lenge han har vært i A-stallen. Jeg klarer å tenke på ham også, og synes Ghayas fortjener å ta et steg videre nå.

Intensiteten fra den hete starten forsvant. Vålerenga stampet mot et Godset-forsvar med bra kontroll, men fikk sjansen på frispark etter 87 minutter. Bugge Pettersens redning var god på det harde treffet fra innbytteren, og det ble ikke flere muligheter etter innlegget som Bugge Pettersen reddet.

Dermed endte det med poengdeling på Ullevaal. Tor Ole Skullerud mente det var Strømsgodsets beste bortekamp denne sesongen. Målscorer Parr var også fornøyd.

– Det er et fortjent poeng. Vi jobber knallhardt. Det er en bra gjennomført kamp, sier Parr til Eurosport etter kampen.

Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen – med ett mål på 11 seriekamper – sliter med kroppen og var ikke i nærheten av scoring. Men Skullerud forsvarer bruken av ham.

Praktscoring etter minuttet

Vålerenga var ikke helt påskrudd fra kampstart. Men det var Bassel Jradi. Dansken satte ut hele hjemmeforsvaret med et smart hælspark. Max-kommentator Kenneth Fredheim kalte det vakkert i pausen.

Ballen smatt mellom beina på Jonatan Tollås Nation og ga en annen Jonathan – med etternavn Parr – sjansen etter bare 70 sekunder.

Den løpsvillige venstrebacken sjokkerte Vålerenga med 0-1-perlen.

– Det var en fin scoring, mener Jradi etter kampens beste enkeltprestasjon.

– Jeg ville gjerne ha vunnet. Vi kom ikke for å spille uavgjort. Det var ergerlig at de kom tilbake, sier dansken.

Men Ronny Deilas mann trengte noen minutter på å få kommandoen. Etter 17 minutter kom utligningen. Magnus Lekven ble revet ned utenfor 16-meterspissen til Strømsgodset. Godset-stopper Jakob Glesnes fikk hodet på Christian Grindheims frispark. Men så oppsto kollektiv passivitet i Strømsgodset-forsvaret.

Ballen danset mellom hodene til Lekven og Fredheim Holm før Enar Jääger headet ballen inn bak Espen Bugge Pettersen. Den estiske midtstopperen har vokst til en nøkkelspiller for Vålerenga denne sesongen.

Resten av de første 45 ble ikke like begivenhetsrike. Bugge Pettersen måtte frem med en god redning da Vålerengas venstreback, Ivan Näsberg, vendte og skjøt. Mens Strømsgodsets Tokmac Nguen slettes ikke fikk stokket beina da han fikk sjansen. Han traff ikke ballen.

Deila var ikke nådig etter Vålerenga første 45 minutter:

– Vi har vært dårlige og må opp mange hakk.

Det skjedde ikke.