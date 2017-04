Riise så muligheten til seier fra benken: – Det var masse rom

ÅLESUND (VG) (AaFK-Tromsø 3-1) AaFK slet lenge med å trenge gjennom Tromsøs forsvar. Så kom Bjørn Helge Riise inn og tok saken i egne hender.

– Jeg så fra benken at det var masse rom å gå i, så jeg ville bare innpå og skru opp tempoet og få fart i gutta, forteller en smilende Bjørn Helge Riise (33) til VG etter kampen mot Tromsø.

For etter en jevn førsteomgang der Mikael Ingebrigtsen hadde sendt gjestene i ledelsen, trengte virkelig AaFK en leder som kunne gå foran. Riise kom inn for Valmir Berisha etter 54 minutter, og etter det var det sceneskifte på Color Line Stadion.

Riise var med på å heve hjemmelaget voldsomt etter han kom inn og åpnet rom med lure pasninger og fine initiativ.

– Det er veldig godt å få bekreftelse på at jeg fortsatt kan bidra. Jeg blir jo ikke akkurat yngre med åra, ler han.

Tromsø-kollaps etter hvilen





Selv om TIL åpnet kampen best, tapte de seg voldsomt utover i omgangen. I 2. omgang hadde "Gutan" knapt skudd på mål. Tromsø-spillerne så mer og mer resignerte ut, og Aalesund var nærmere 3–1 enn Bård Floviks menn var utligning. Treneren var usikker på hva som skjedde, da VG snakket med han etter kampen.

– Det er ikke godt å si. Vi mister tempoet og trykket vi hadde i førsteomgangen.

– Hva var mest skuffende?

– Det er at vi har dem så på gaffelen, også gir vi bort kampen til dem, sier en irritert Flovik.

Reiste seg mesterlig

I leiren til hjemmelaget var det bedre stemning, og Riise hadde en teori om hvorfor AaFK åpnet kampen så dårlig.

– Førsteomgangen var veldig laber. Jeg tror gutta merket at de spilte 120 minutter på onsdag mot Herd.

– Følte du at det var en sammenheng med at du kom innpå og at laget hevet seg?

– Jeg hadde hvert fall en plan om å få i gang gutta og å skape rom.



Etter 33-åringens utligning, la "Mos" på til 2-1, før Vebjørn Hoff satte spikeren i kista med sin 3-1-scoring ti minutter før slutt. Det meste gikk altså på skinner etter Riise kom innpå. Kapteinen vil derimot ikke ta all æren selv.

– Nei, jeg synes dette var en fantastisk lagseier, og vi har full kontroll når vi først går opp i ledelsen.

Resultatet tar AaFK til syvende plass på tabellen, mens Tromsø ligger to plasser bak med tre tap på rad.