Riise: - Det blir tungt

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Aalesund 2-0) For tiende seriekamp på rad gikk Aalesund av banen uten seier, etter to innbytter-scoringer i annen omgang.

- Det er klart vi er preget. Noe annet vil være å lyve, sier Aalesund-keeper Andreas Lie, som i 67 minutter holdt lagets seiershåp i live gjennom flere gode redninger.

Så glapp det både for Lie og Aalesund midtveis i annen omgang.

En dårlig klarering fra midtstopper Kaj Ramsteijn landet hos innbytter Carlos Grossmüller bak i feltet. Og selv om ikke uruguayaneren fikk særlig klem på volleyforsøket, snek ballen seg under Lie og i mål.

- Igjen slipper vi inn idiotiske mål. 1-0-måler er slurv, ballen spretter og klareres ikke der den skal. Da må vi frem, for det er ikke noe poeng i å "safe" inn et 1-0-tap, sier Bjørn Helge Riise til VG.

- Følte det første målet ville avgjøre

Aalesund-kapteinen tok plass som høyre stopper i en ny 5-4-1-formasjon i et forsøk på å nekte Sandefjord rom. Etter baklengsmålet måtte gjestene ta flere sjanser, og knappe ti minutter før full tid avgjorde en annen Sandefjord-innbytter kampen.

Victor Demba Bindia slo inn i feltet, og etter litt klabb og babb hamret André Sødlund ballen i nettaket.

- Jeg hadde en følelse utpå der om at det første målet kom til å avgjøre. Og frem til de scoret 1-0, syntes jeg vi hadde grei kontroll. Det blir tungt sier Riise.

Den tiende kampen i rekken uten uten seier gjør at Aalesund nå bare er målforskjellen foran Tromsø på kvalikplass. Med seks runder igjen brenner det dermed kraftig under føttene for laget som ikke har vunnet i serien siden de slo Odd 25. juni(!), og nordmenn flest gledet seg til fellesferien.

Tidlige muligheter

Og det var nettopp den lange rekken uten seirer som gjorde at Aalesund gikk ut i en ny og forsøksvis stram 5-4-1-formasjon fra start. Allerede etter ett minutt viste de imidlertid at heller ikke med alle mann til forsvarspumpene, greier dagens Aalesund-lag å holde motstanderen unna.

Pau Morer ble spilt helt alene med keeper Andreas Lie, men avslutningen var svak og gikk utenfor mål.

Bare minuttet senere var det Aalesunds tur til å få sjansen som kunne endret kampbildet. Sandefjord-stopper Christer Reppesgård Hansen bommet på ballen som havnet hos Mustafa Abdellaoue. Spissen valgte å skyte på direkten fra rundt 14 meter, men traff på feil side av stolpen.

To ganger Rodriguez

Og det var også det siste Aalesund skapte av sjanser før pause. Laget ble trykket lavt, fikk aldri etablert spill på Sandefjords halvdel og fikk en lang rekke lange baller direkte i retur.

Sandefjord var heller ikke imponerende, men to gigantiske muligheter signert Facundo Rodriguez burde gitt hjemmelaget ledelsen. Først kom han helt alene med Andreas Lie etter en fin stikker fra Morer, men Aalesund-keeperen var raskt ute og avverget skuddet med en flott redning.

Deretter var Lie tilskuer da Victor Demba Bindia slo et perfekt innlegg fra høyre. Men fra fem meter og med nesten åpent mål satte den uruguayanske lånespissen ballen utenfor.

Stolpen fra Gyasi

I annen omgang åpnet Aalesund langt bedre, og fikk igjen en tidlig sjanse. Edwin Gyasi – tilbake på laget etter en periode med utenomsportslige konflikter – dro seg inn fra høyre, fyrte med venstre og traff stolpen bak Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

Men da det tidlige initiativet ikke betalte seg nå heller, falt Aalesund gradvis bakover igjen. Etter 68 minutter kom den første scoringen fra Grossmüller, og knappe ti minutter før full tid doblet Sødlund til 2-0.

Bohinen vender blikket oppover

- Det er et privilegium for oss å ha mulighet til å sette inn to så gode ballspillere som Carlos og André. Jeg ville ha ballen mer ned på bakken, og etter at vi gjorde noen rokeringer fikk vi kontroll på midtbanen igjen, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til VG.

Med seieren tok Bohinen & co et stort seg mot fornyet eliteseriestatus neste sesong. Med seks runder igjen skiller åtte poeng ned til nettopp Aalesund på kvalik og Tromsø på nedrykksplass.

- De andre resultatene i dag gikk vår vei, de og. Det gjør at vi nå kan se litt oppover på tabellen, for det er tett der også. Og ikke minst kan vi gjøre det med litt lavere skuldre, sier Bohinen.