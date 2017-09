Rekdal slakter Vålerenga: – En regelrett fiasko

Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal (48) er ikke nådig i sin omtale av gamleklubbens prestasjoner denne sesongen.

– Seriespillet er en regelrett fiasko vil jeg påstå når de har satset så stort som de gjorde før sesongen og ligger der de ligger etter 20 serierunder. Det blir ikke lett å være Ronny Deila og resten av støtteapparatet hvis de får lite poeng i de neste rundene, sa Rekdal under Eurosports studiosending søndag kveld.

Vålerengas innflytningsfest ble en trist affære for Ronny Deilas menn, som tapte 2-1 mot Sarpsborg i sin første kamp på Vålerenga kultur- og idrettspark.

Tapet betyr at Vålerenga ligger kun to poeng over kvalikplassen i Eliteserien, riktignok med én kamp mindre spilt. Rekdal mener muligheten for VIF-nedrykk er «realistisk», og langer ut mot klubbens resultater målt opp mot ressursbruk:

– Vålerenga har overtall i spillerstallen. De har 15 stykker i støtteapparatet. De fortsetter å bygge ut, mens det sportslige blir dårligere. Da må en stille spørsmålet etter hvert: Er vi på rett vei? Hva er det vi driver med når andre får det til med betraktelig mindre ressurser?

VG har vært i kontakt med Rekdal mandag morgen, men han ønsker ikke å utdype sine uttalelser fra studiosendingen.

– Unntakstilstand

Petter Myhre (45) var assistenttrener i Vålerenga fra 2001 til 2006, og deretter hovedtrener fra 2006 til 2007. Han er ikke imponert over det han har sett denne sesongen.

– De har prestert mye dårligere enn jeg hadde forventet. Brikkene har aldri falt helt på plass. Når man ikke treffer på spillerkjøp, og samtidig taper fotballkamper, så forsterkes den negative spiralen. Det er vanskelig å komme seg ut av den, sier Myhre.

Han tror fortsatt at Deila-prosjektet kommer til å bli en suksess.

– Det har vært litt unntakstilstand i klubben denne sesongen. Det har vært store utskiftninger i ledelsen, ny trener, ny spillestill, mange spillere inn og ut, og et stadionbytte. Deila kommer inn og setter sitt preg på klubben, Espeseth kommer inn og gjør sin greie, og sånne ting tar litt tid, sier Myhre og fortsetter:

– Jeg tror fortsatt at de kommer til å få dette til. Jeg er sikker på at de har lært ganske mye, og at det å få dette året på baken kommer til å hjelpe dem neste år. Men de må prestere bedre når man ser hvilke ressurser de har brukt. De kan ikke ha en sånn sesong til.

– Kan Vålerenga rykke ned?

– Det er aldri noen som er for gode til å rykke ned, men jeg har ingen tro på at det skal skje med Vålerenga. Det må gjøres noe, og man kan ikke bare si at man er for god til å rykke ned, men sånn tror jeg ikke de tenker, sier Myhre.

– Et dårlig lag

VGTV-profil Bernt Hulsker, som vant seriegull med Vålerenga i 2005, kaller gamlelaget «usedvanlig svake» etter den skuffende åpningen på ny hjemmebane.

– Det er et dårlig lag, rett og slett, som spiller på en flott arena, sier Hulsker i den nyeste episoden av programmet «Foppall».

Vålerenga-trener Ronny Deila gjør ikke noe forsøk på å skjule at sesongen ikke har gått som ønsket. Til VG forklarer han at han mener spillerstallen ikke er godt nok sammensatt, og at han etterlyser vinnerskaller i laget.

– Jeg synes vi var i fremgang i våres. Vi hadde en del gode kamper før ferien. Så har vi hatt dårligere prestasjoner etter ferien. Årsaken til det er nok mange og delte, men først og fremst handler det om å ha kontinuitet i det vi driver med. I forhold til laguttak og spissrollen. Vi har ikke klart å skape nok, sier Deila.