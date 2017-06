Rekdal oppgitt over Qaka: – Har vært mye problemer

KRISTIANSUND (VG) Kristiansund-profil Kamer Qaka (22) er sykemeldt og ønsker å bli solgt til utlandet. Det får fotballekspert Kjetil Rekdal (48) til å reagere.

Da Rekdal begynte som Vålerenga-trener for andre gang, i 2013, var Qaka i klubben. Det varte ikke lenge.

– Han dro 14 dager etterpå. Uten at jeg skal stå her og braute ut, så har han jo en historie med at det har vært mye problemer rundt ham. Om det er ham eller andre som har skylden, skal jeg ikke gå inn på, men det har vært mye frem og tilbake, sier Rekdal til VG utenfor Kristiansund stadion.

Qaka om landslaget: – Når de ikke velger meg, så vet jeg ikke hva de holder på med

Der har Kristiansund nettopp spilt 1-1 mot Aalesund. Men lagets største profil – han som ble kåret til Obos-ligaens beste spiller i fjor, og som var 100 prosent sikker på at han kom til å være Eliteseriens beste i år – er ikke å se noe sted.

Tabbenes aften i Kristiansund – slik forklarer de seg:

Kamer Qaka er nemlig sykemeldt etter det som skal ha vært en disiplinærepisode på trening.

22-åringen har også gjort det klart at han ønsker å forlate klubben i sommer, for å dra til utlandet: «Jeg og klubben har snakket sammen, og det har kommet noen tilbud. Så vi har blitt enige om at dette er det beste», sier han til Nettavisen.

– Han ville vært best tjent med å konsentrere seg om å spille fotball. Det er mitt råd, sier Rekdal.

Les mer: Aalesund-sjefen: – Det raser inni meg

– Fotball pågår over lang tid. Det handler om tålmodighet, det har med disiplin å gjøre, og å forholde seg til reglementet. Han burde spille såpass bra at han blir hentet. Du må jo spille på lag med klubben din. Du har en kontrakt og må forholde deg til arbeidsgiveren din, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

Kamer Qaka har ikke besvart VGs henvendelser. Spilleren har kontrakt med Kristiansund ut 2017.

Qaka sammenligner seg selv med Messi:

Har ikke mottatt bud

Midtbanespilleren hevder overfor Nettavisen at «klubben har fått tilbud» fra interesserte klubber. Det stemmer ikke, ifølge sportslig leder Kenneth Leren i Kristiansund BK.

– Har dere mottatt bud på Qaka?

– Nei, sier Leren.

– Hvordan vurderer du situasjonen hans nå?

– Han er sykemeldt.

– Er han syk?

– Han er sykemeldt. Da er det en sak mellom ham og hans lege. Vi har ingen kommentarer utover det.

– Kommer han til å spille flere kamper for Kristiansund?

– Det har jeg heller ingen fasit på. Vi har pratet sammen flere ganger denne uken her. Noe mer enn det kan jeg ikke si, sier den sportslige lederen.

Lær deg å briljere med Kamer Qaka:

KBK-kaptein: – Ikke noe sjokk

Kristiansund-trener Christian Michelsen ønsker ikke å svare på spørsmål om Qaka.

Les mer: Brann scorer og scorer – uten at det hjelper på interessen

Lagkaptein Dan Peter Ulvestad er ikke overrasket over Qakas uttalelser om at han vil forlate klubben for å spille i utlandet denne sommeren.

– Jeg kjenner Kamer. Jeg vet litt hvordan han er. Han er ambisiøs. Det er ikke noe sjokk at han kommer med sånne uttalelser. Jeg vet hvordan han er, og sånn skal han få lov til å være for min del, sier Ulvestad.

PS! Kamer Qaka har ingen formell avtale med en bestemt agent. Han har den siste tiden samarbeidet med flere forskjellige aktører. VG har vært i kontakt med disse, men ingen av dem ønsker å uttale seg på spillerens vegne.