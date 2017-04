Rekdal mener Deila-uttalelse er respektløs

Kjetil Rekdal setter ikke pris på at Ronny Deila kaller Vålerenga en bånnklubb.

Den tidligere Vålerenga-treneren, som i vinter gikk over til en ekspertrolle i Eurosport, reagerer på at hans arvtager Deila sier at han «er kommet til en bånnklubb».

– Jeg synes det er å fordreie sannheten ganske kraftig. Snittet på tabellen har stort sett vært midt på de siste årene, i en klubb med store økonomiske vanskeligheter som har skåret kostnader og prøvd å overleve. Å si at han overtok en bånnklubb, er å dra det fryktelig langt, sier Rekdal til VG.

– Synes du det er respektløst overfor deg og andre som har jobbet der tidligere?

– Absolutt. Og ikke bare mot meg, men mot mange andre også. Man må være klar over at mange har jobbet hardt i en tung tid for klubben, der vi har måttet velge bort ting, tatt lønnskutt og hatt et råkjør for å kutte kostnader i flere år. Når du tar over og får, jeg trenger ikke fortelle tallene, men titalls millioner i økning av budsjettet, så blir det et drøyt utsagn. Men det var sikkert sagt mest i frustrasjon.

– Jeg hørte han sa på kick off at de ville være med og utfordre RBK. Det har gått raskt fra de uttalelsene til å si at VIF er en bånnklubb. Det er de ikke. Med de ressursene de har, så mener jeg det er ganske flatterende for Deila å si at VIF er en bånnklubb, sier Rekdal.

Her kan du se høydepunktene fra Vålerengas ydmykende 4-0-tap mot Molde:

Deila: – Det skjønner jeg ingenting av

VG har snakket med Vålerenga-trener Ronny Deila dagen etter det ydmykende 4-0-tapet mot Molde. Han ønsker å rette på sin egen «bånnklubb»-uttalelse.

– Det er feil uttale av meg. Jeg mener at Vålerenga er et bånnlag, men ikke en bånnklubb. Jeg har tatt over et bånnlag, det har jeg, for de hadde bare 11 poeng til sommeren, og vi var en gjeng som snudde det og til slutt unngikk nedrykk, sier Deila.

– Forstår du at Rekdal mener uttalelsen din er respektløs?

– Nei, det skjønner jeg ingenting av. Det er bare å se på resultatet. Jeg mente ikke at vi er en bunnklubb, det høres mer voldsomt ut, men det er bare å lese tabellen i fjor. Det er ikke noe å tenke over engang, sier Deila.

– Det Kjetil sitter og drar ut, får stå for hans regning. Jeg mener vi har en lang vei å gå, sier Vålerenga-treneren.

Saken oppdateres!