Rekdal: – Kan ikke huske sist jeg hadde det moro på jobb i Vålerenga

Kjetil Rekdal (48) letter på sløret etter Vålerenga-exiten. «Det ble en ekstremt tøff reise», innrømmer han.

– Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det moro på jobb i Vålerenga. Det er langt, langt tilbake. Og da har du egentlig ikke noe der å gjøre lenger, når du kommer til en sånn konklusjon. Etter masse samtaler med både Ronny (Deila) og Erik så kom jeg frem til at det er best at de to kjører dette videre. Om de vil erstatte meg med noen andre, så får de gjerne gjøre det. Men det ble feil å være der lengre, sier en åpenhjertig Kjetil Rekdal i VGs «Foppall»-podcast.

BESØKTE VG: Kjetil Rekdal var torsdag på besøk på VG-huset for å gjeste Foppall-podcasten. Foto: TROND SOLBERG , VG

– Du spises opp sakte, men sikkert

Fredag i forrige uke ble det klart at Kjetil Rekdal skiller lag med Vålerenga. Nyheten kom et drøyt halvår etter at Ronny Deila ble presentert som påtroppende trener, mens Rekdal skulle gå over i en sportslig administrativ lederrolle. Men etter nyttår ble det tydelig for Rekdal at han ikke lenger kunne fortsette i jobben.

– Det ble en tøff reise. En ekstremt tøff reise. Du spises opp sakte, men sikkert, sier Rekdal til VG.

– Det ble riktig å gjøre det. Når du har vært der i fire år og på en måte stått last og brast med en ekstremt tøff situasjon, mye negativitet fordi det har vært mye kutt og nedbemanning og tøffe tak for i det hele tatt å klare å holde det flytende, så blir du preget av det. Det sier seg selv, egentlig.

Rekdal forteller at han hadde stor tro på sin fremtid i klubben da den nye planen ble presentert. Men en høst med beinhard nedrykksstrid preget 48-åringen.

– Høsten var brutal. Jeg husker da vi berget plassen mot Lillestrøm, så var det ganske ville jubelscener rundt meg, og jeg var den eneste som satt der apatisk og tom. Da hadde vi i det minste reddet plassen, da. For meg var det en enorm lettelse å komme dit, sier Rekdal og fortsetter:

– Og så kom ferien, der du skal prøve å hente deg inn igjen og bli klar for en rolle og en ny posisjon som også er krevende. I den måneden som gikk i januar, så forhandlet jeg med en del spillere, og det er klart at når du får lønns- og overgangskrav som er langt over det vi kan tilby, så må du begynne på nytt igjen og begynne på nytt igjen og begynne på nytt igjen. Til slutt føler du kanskje «dæven, nå er det noen som begynner å lure på om jeg virkelig vil dette her».

I frykt for at det skulle komme sterke reaksjoner og påstander om at Rekdal ikke ønsket det beste for Vålerenga, valgte Rekdal å gi seg. «Før det skulle bli ubehagelig for noen av oss», som han selv sier.

Har hatt en «helt fantastisk» uke

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Rekdals tidligere lagkamerat på det norske landslaget, gikk raskt ut og reagerte med følgende stikk: «Hva var det jeg sa?» Han mener at to lederskikkelser som Rekdal og Deila ikke kunne fungere sammen. Det er Rekdal uenig i.

– Hadde vi kommet samtidig med blanke ark, så hadde vi hatt et mye bedre utgangspunkt. Både jeg og Ronny har veldig lik oppfatning av Vålerengas situasjon, hva som skal til, og hva som har blitt gjort. Vi er ikke så ulike der. Men jeg har vært der i fire år og er nok preget av det kjøret som har pågått, mens han kommer inn med nye tanker og ny energi. Det ble vanskelig sånn sett, sier Rekdal.

Nå nærmer han seg snart én uke uten jobb. På den tiden har han gjort...

– Ikke så mye, egentlig, annet enn å svare på telefoner og ta det helt med ro. Jeg ser litt på fremtiden, hva jeg kan tenke meg å holde på med, og naturligvis å reflektere over 15, 16, 17 år i ett strekk som fotballtrener. Det er litt ekstra viktig akkurat nå at du ser deg litt tilbake og kanskje får litt tid til å etterutdanne deg på noen ting som kan bli viktig i en eventuell ny trenerjobb i fremtiden, sier Rekdal.

Etter å ha lukket Vålerenga-kapittelet føler han seg bedre enn på lenge.

– I det siste har jeg hatt det veldig bra. Den uken som har gått siden jeg sluttet, har vært helt fantastisk, for du har fått ting som har bekymret deg over lang, lang tid, vekk fra kropp, hode og sjel.