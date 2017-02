Rekdal etter VIF-exit: Mener «onde tunger» ødela

Kjetil Rekdal (48) og Vålerenga skiller lag bare noen måneder før seriestart. Partene er enige om å avslutte samarbeidet nå.

Det skriver klubben i en pressemelding fredag.

Rekdals exit skjer et drøyt halvår etter at det ble klart at Ronny Deila skulle ta over ansvaret som hovedtrener, samtidig som Rekdal skulle gå over i en sportslig administrativ lederrolle.

Kort tid etter at han gikk inn i sin nye rolle er det nå over.

I avskjedsmeldingen på klubbens hjemmeside peker Rekdal blant annet på at han som trener har vært involvert i mange vanskelige overgangssaker, der «avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang».

– Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er kan det oppleves slik.

VG får opplyst at spillerne skal ha blitt orientert om Rekdals avgang fredag.

– Flere utfordringer enn forutsett



Rekdal skriver også at han og Vålerenga skiller lag etter lengre tids «grubling» og «grundige overveielser».

– Jeg innså etterhvert at det å være Sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett, skriver Rekdal, dagen etter at klubben har avsluttet sitt treningsopphold på La Manga.

Espeseth sier videre at partene i fellesskap har blitt enig om at løsningen som ble presentert i høst «likevel ikke er det beste».

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, sier til VG at klubben ennå ikke har hatt tid til å diskutere hva som skjer med sportslig leder-stillingen etter Rekdals avgang. Han sier Vålerenga selvfølgelig er nødt til å ha en plan etter at Rekdal-kapittelet nå er avsluttet, og tror på en løsning «relativt raskt».

Trenger ikke være noen konflikt

Siden han ble ansatt for noen måneder siden har han hatt å gjøre med to sterke fotballpersonligheter. Nå er én borte. På spørsmål om hvordan samarbeidsklimaet har vært mellom Deila og Rekdal, svarer Espeseth følgende:

– Selv om man velger å gå hvert til sitt som vi gjør nå, så trenger det ikke være noen konflikt. Det er det heller ikke her. Vi har hatt gode diskusjoner. Det er sterke personligheter dette. Det gjelder meg også. Det blir gode meningsutvekslinger av slik. Det skaper også god dynamikk. Men å gå dypt inn i materien føler vi blir feil. Partene er ikke uvenner, slår Espeseth fast.

Han vil også understreke at han er imponert over arbeidet Deila og Rekdal la ned i fjor høst da klubben berget plassen i Eliteserien. Når det gjelder Rekdals utspill om «onde tunger» og at han synes det har vært utfordrende å inneha en sportslig administrativ stilling, mener Espeseth at det å ha en ledende stilling i en fotballklubb i seg selv er en tøff jobb.

– Det har jo Kjetil fått erfare gjennom mange år. Han har stått i stormen alene og gjort det med bravur. Jeg har ikke noe å utsette på ham i det hele tatt. Jeg føler han selv må få svare på det han opplever, sier Espeseth.

