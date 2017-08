Reagerer på pengebruken: Mener RBK betaler ti mill. for mye

Joacim Jonsson synes 30 millioner kroner for både Anders Trondsen (22) og Samuel Adegbenro (21) er langt over markedspris. Svensken antyder at årsaken er trøndernes opptreden i forhandlingene med Sarpsborg 08.

Trondsen skal etter det VG forstår ha blitt RBK-spiller for 15 millioner kroner. Også Vikings angrepsspiller Adegbenro skal være svært nær å flytte på seg til Trondheim. Prislappen skal være omtrent det samme som for Sarpsborgs juvel.

Les også: Kjøpefesten fortsetter: Adegbenro nærmer seg Rosenborg

– Voldsomt



– Det er spillere som kan vippe jevne kamper til Rosenborgs fordel. De burde vært med tidligere i Europa-kvalifiseringen. Det er riktige spillertyper og et skritt i riktig retning, men skulle man kritisert noe så er det heller prislappen. Jeg synes det er voldsomt å kaste ut 30 millioner. Det er voldsomt internt i Norge. Det er dyrt. Det er i hvert fall ti millioner for mye i dagens marked, slår Jonsson fast.

Kjetil Kroksæter synes også 15 millioner kroner «er en for høy prislapp» for Trondsen.

– Men gode spillere blir dyrere. Det man kan stille spørsmål ved er hvorfor Rosenborg ikke har kjøpt ham tidligere fordi det er først nå i sommer han har steget betydelig i verdi. Men man vet hva man får. Det er en spiller som fortsatt er i utvikling og det er et trygt kjøp. Vi ser jo kvalitetene hans, sier Adresseavisens kommentator til VG.

Les også: Selnæs roser RBKs Trondsen-kjøp: – En av de beste i Eliteserien

– Utenlandske lag utkonkurrert



Jonsson vil påpeke at han anser de to spillerne for «kremen av det man kan hente i Norge». I hans øyne betaler likevel trønderne langt over markedspris – spesielt for 22 år gamle Trondsen. Han mener grunnen er at Rosenborg har opptrådt for dårlig overfor Sarpsborg 08 i forhandlingene – og at de ikke vet om alt som «rører seg» i spillermarkedet.

– Det handler nok om at Rosenborg ikke har så voldsomt god oversikt totalt sett når de bruker de pengene. Jeg tenker at man kunne hentet utenlands og fått enda mer. Det andre handler om at de har gått «klumsete» frem her. Etter det jeg har forstått var det første budet på fem millioner kroner. Så sa Sarpsborg nei og deretter doblet man budet. Det oppfattes arrogant og jeg tror Sarpsborg ble irritert, sier Jonsson.

– Dermed har de sett at Rosenborg har vært stresset og de har følt at de kan presse opp prisen. Sarpsborg har drevet klubbdrift på aller høyeste nivå. Jeg ser også at noen mener det er dumt at de selger til en rival. Sånn kan man ikke tenke. Rosenborg konkurrerer nok ut utenlandske klubber på pris i jakten på Trondsen også, sier svensken.

Spillerne svarer: Dette er Eliteseriens største «griser» (VG+)

EKSPERT: Joacim Jonsson, her på jobb for daværende rettighetshaver CMore under eliteseriekampen mellom Aalesund og Bodø/Glimt i 2015. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Godt nok for Europa?



Innen ti dager er også Rosenborgs Europa-skjebne beseglet. Trønderne møter Ajax i Amsterdam allerede på torsdag. Uken senere går returen på Lerkendal. Under forutsetning om at Adegbenro-overgangen går i orden, svarer Jonsson følgende på hva de to signeringene har å si for Europa-eventyret denne høsten:

– Rosenborg har bedre forutsetninger for å gjøre det bra nå. De har så langt hentet for mange utviklingsspillere, i Morten Ågnes Konradsen, Jonathan Levi og Jacob Rasmussen. De er alle usikre kort og hever ikke laget. Nå gjør man noe med saken og henter spillere som går rett inn i elleveren. Om det er godt nok for Champions League på sikt? «Tjaaaaa», sier Jonsson, og drar litt på det som svar på sitt eget spørsmål.

FØLGER RBK TETT: Som kommentator i Adresseavisen dekker Kjetil Kroksæter alt som rører seg hos trønderne. Her er han avbildet i forbindelse med et kretsting på Røros i fjor. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Man må ha flere spillere, som en stopper i ypperste klasse, kanskje en midtbanespiller til. De henter man ikke i Eliteserien, men utenlands. De to gutta hever Rosenborg, men for å bli et «Champions League-lag» må de hente bedre, sier han.

Kjetil Kroksæter mener Trondsen-kjøpet er i samsvar med Rosenborgs Europa-ambisjoner.

– De trenger ikke Trondsen for å vinne serien. Jeg vet ikke om man snakker om at dette handler om å kjøpe en konkurrent ned. Med den komfortable ledelsen de har nå, så trenger de ikke drive den type innkjøpspolitikk, sier han.