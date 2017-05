Flere spillere i norske toppklubber trener uten leggskinner. Nå endres teksten i forsikringsvilkårene.

Når spillerne i Eliteserien går ut på treningsfeltet, er det mange som legger igjen en vesentlig del av utstyret i garderoben. VG har i oppkjøringen til sesongen observert flere klubber kjøre intensive spilløkter uten at spillerne har på seg leggskinner. Det er brudd på vilkårene i fotballforsikringen.

– Jeg har allerede presisert i teksten at man skal bruke leggskinner i trening og kamp. Den oppdaterte teksten til vilkårene er under publisering hos NFF, sier Erlend Ydén ved Idrettens Helsesenter.

Det skjer etter at VG tok kontakt for å spørre om hvilken konsekvens det kan ha for forsikringen dersom man ikke bruker leggskinner på trening. Forsikringsvilkårene var ifølge Ydén upresise tidligere, men Ydén er tydelig:

– Hvis en spiller blir skadet under trening og det ikke er brukt leggskinner, så kan dette få konsekvenser i forhold til forsikringen. Hvis det er årsakssammenheng mellom skaden og det faktum at det ikke er benyttet leggskinner, så kan en eventuell erstatning reduseres og i verste fall bortfalle, bekrefter han.

Det er imidlertid noe det virker som flere norske klubber ikke er klar over, eller bryr seg om. Et flertall av spillerne på Haugesund og Brann trente uten leggskinner da VG var til stede på treningsleir på La Manga, det samme gjaldt flere Rosenborg-spillere på Gran Canaria og Marbella.

Tom Nordlie reagerer på fraværet av leggbeskyttere:

– En kamp vi har valgt å ikke ta

Brann-trener Lars Arne Nilsen har ingen planer om å pålegge spillerne sine å bruke leggskinner på trening.

– Nei, det er vel forskning som viser at det ikke er så veldig viktig. De kunne godt ha brukt leggskinner, men det er en kamp vi har valgt å ikke ta. Det er nok av kamper. Det har gått bra til nå og det er ikke en stor sak for oss, sier han til VG.

Heller ikke Haugesunds trener Eirik Horneland har et godt svar på hvorfor praksisen er sånn.

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, men det er et godt spørsmål. Da jeg spilte selv, brukte jeg aldri leggskinner, så det er vel gjerne det jeg har tatt med meg inn som trener også. Men jeg skal tenke mer nøye på det nå som du spør, sier Haugesund-treneren.

- Ikke kult nok



Skeid-trener Tom Nordlie reagerer på fraværet av leggbeskyttere blant våre beste fotballspillere

– Jeg hørte man sa på landslaget at det var en internasjonal trend å trene uten. Når jeg hører trenere si det, så blir jeg bare helt oppgitt.

Trenerprofilen mener det er viktig å trene med det samme utstyret som man bruker i kamp.

– Jeg tror Arve Tellefsen øver på fiolin og ikke på gitar før han skal spille konsert. Åtte av ti skader skjer uansett. Men i de to siste tilfellene kan det hende du er borte halvparten av tida, eller at du unngår å brekke beinet, hvis du bruker leggskinner, sier Nordlie.

Han mener det er en unødvendig uvane som har spredd seg blant mange fotballspillere.

– De som ikke har tenkt over at det er ubehagelig å ha på tenker plutselig over det når de hører andre si det. Det er mest en psykologisk faktor, tror jeg. Hvis det ikke er kult nok, og man må spille i tennissokker på trening, så er det bare noe jåleri.

Risikerer klubb-bot hvis leggskinn droppes



Det finnes derimot Eliteserie-klubber som pålegger spillerne å følge kravene i fotballforsikringen. I Viking får spillerne bot dersom de dropper leggskinn på trening.

– Vi diskuterer det med spillerne, men jeg kan ikke se at det burde være noen diskusjon, for de spiller med dem i kamp. Så da er det naturlig at man også trener med dem. Det gir samme følelse, så ja, vi sier at de må ha dem på under trening, forteller Viking-trener Ian Burchnall til VG.

Han kan imidlertid forstå at spillerne ikke alltid ønsker å bruke leggskinn.

– Det er ikke det mest behagelige å ha på seg. Men samtidig oppfordrer vi spillerne til å gjøre det, også av forsikrikngsårsaker. Hvis de blir skadet på trening så må de ha vært sikret på riktig måte, sier Burchnall.

- Vil gi erstatning



Idrettens Helsesenter, som nå har tydeliggjort leggskinn-kravet, fungerer som et bindeledd mellom Norges Fotballforbund og forsikringsselskapet If, hvor alle fotballspillere over 13 år med lisens er forsikret.

Selv om kravet til leggskinn ikke er til å ta feil av, går informasjonsdirektør i If Jon Berge langt i å si at forsikringen ikke vil bli avkortet selv om man bryter reglene.

– Vi praktiserer dette romslig og vil gi folk erstatning skulle det komme til en skade, men vi får se på dette gjennom sesongen, sier Berge.

– Vil dere gi erstatning uansett om det viser seg at en skade kunne vært unngått dersom leggskinn var brukt?

– Slik det er nå så vil vi gjøre det. Vi praktiserer dette romslig, men vil gjerne presisere at man må bruke leggskinn, det er det lureste for alle parter. Og hvis det viser seg at man får mange skader på grunn av at man ikke bruker leggskinn så må vi se på det og eventuelt begynne å avkorte. Men det er altså ikke noe problem så langt.