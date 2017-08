RBK-trenerens dom over nykommerne

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Haugesund 0-1) Kåre Ingebrigtsen byttet åtte spillere, og Rosenborg tapte fortjent for Haugesund. Det angrer han ikke et sekund på.

Fra triumfen i Amsterdam byttet Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen ut åtte spillere til hjemmekampen mot Haugesund. Kun André Hansen, Birger Meling og Nicklas Bendtner startet igjen - fire dager etter.

Det fikk konsekvenser, uten at treneren virket spesielt oppgitt over dét.

Skuffet

Mot Haugesund fremstod et trønderfritt Rosenborg som en skygge av seg selv fra start av, og skapte ikke stort mer enn halvsjanser. Tore Reginiussens selvmål midtveis i første omgang ble kampens eneste, og Haugesund var nærmere mål nummer to, enn Rosenborg var utligning.

– Jeg er skuffet over prestasjonen vår. Så vet vi jo også at når jeg sender ut på så mange nye, så er det en viss fare for det, sier Ingebrigtsen til VG.

Før kampen forklarte Ingebrigtsen de mange utskiftningene med frykt for skader før returkampen mot Ajax førstkommende torsdag. Flere av de som spilte mot Ajax sist torsdag var ikke engang i troppen.

– Det er ikke noe problem å spille søndag-torsdag, men torsdag-søndag er forholdsvis kort, og det er en del som ikke er fullt restituert enda, så da ta tok vi ikke sjansen på å få med oss skader og dritt inn mot torsdagskampen.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen virket ikke spesielt skuffet etter hjemmetapet for Haugesund. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Dommen

Anders Trondsen og Samuel Adegbenro ble kjøpt inn for til sammen 30 millioner kroner for å styrke en allerede sterk stall. Tidligere denne sesongen ble svenske Jonathan Levi hentet fra svensk andredivisjon som backup for Pål André Helland.

Mot Haugesund fikk alle tre tillit fra start, uten at de viste at de var verdt pengene.

– Det tar tid å tilvenne seg nytt system og ny klubb, og det fortjener spillerne. De fortjener å komme inn i det på en annen måte enn de ble hevet inn i det i dag. Og da kommer de til å vise at de er mer enn god nok.

– Er det lettere å debutere borte mot Ajax enn hjemme mot Haugesund?

– Ja, det er jo enklere å spille fotball slik vi gjør det borte mot Ajax. Da ligger vi lavt og kontrer. Og så må man ha relasjoner og samhandling når man skal bryte ned slike forsvar, og det hadde vi ikke nok av i dag. Jeg gjorde det vanskelig for de som spilte.

• Anders Trondsen, venstre indreløper

– Trondsen ser du jo at er rolig med ball, og er en klok bra spiller. Han får satt opp ting offensivt, så når han blir kjent med rollen og de rundt seg, så blir dette veldig bra. Han kan spille både indreløper og anker, alt etter som.

Anders Trondsen greide ikke å markere seg i Rosenborg-debuten. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix





• Jonathan Levi, høyre ving

– Du ser jo at Levi har et voldsomt rykk og gode ferdigheter og gjør veldig gode ting. Så trenger han også å lære seg å spile 4-4-3, og om relasjoner og samhandling. Han har jo spilt 4-4-2 siden han vokste opp, så det tar litt tid.

• Samuel Adegbenro, venstre ving

– Samuel ser vi igjen at han er voldsomt hurtig og sterk, og kommer seg forbi folk. Han er et uromoment hele tida, og det var nære på mange ganger i dag. Men han trenger tid, det må vi bare innse. Han liker seg best på venstre kant, så det er der han primært skal spille.

Kalkuert tap

– Er det verdt å ofre tre poeng i Eliteserien hvis det fører til at Rosenborg avanserer mot Ajax?

– Det er det.

– Angrer du på at du gjorde så mange som åtte bytter?

– Nei!