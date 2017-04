STAVANGER (VG) (Viking - Rosenborg 0-1) Vertene holdt tidvis lekestue med serielederne, men et tidlig RBK-mål og en solid sisteskanse skulle vise seg å bli avgjørende.

Viking så ut som alt annet enn et bunnlag mandag kveld, men etter tap mot Rosenborg ligger siddisene sist i Eliteserien med null poeng. Det kunne imidlertid sett annerledes ut etter en solid hjemmekamp mot et frustrert Rosenborg som må takke keeper André Hansen og marginer for at det ikke ble Viking-mål.

På overtid fikk Mathias Bringaker stå alene og heade, men Hansen slo ballen i stolpen og kastet seg over returen. En fantastisk redning nektet siddisene scoring.

– Keeperen deres har en fantastisk kamp. Dessverre for oss, heldig for dem, oppsummerer Viking-trener Ian Burchnall til VG etter kampen.

OVERTIDSREDNING: Andre Hansen vartet opp med en kjemperedning på overtid mot Viking. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Briten var en helt annen utgave av seg selv mandag etter det sure tapet mot Tromsø hjemme sist. Da var 34-åringen irritert over at poengene glapp. Etter RBK-tapet var sjefen stolt over egne spillere.

– Det er det beste vi har levert i år. Helt klart. Men noen ganger treffer du på sjansene, og andre ganger har du marginene mot deg. Det hadde vi i dag.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen kunne puste lettet ut etter kampen, og innrømmer at Viking var bedre.

– Vi er heldige som kommer fra det med seier. Viking kom bedre med mot slutten av første omgang, og i andre er de klart bedre enn oss, sier «Bruttern».

Se videointervju med Viking-treneren i videoen under.

Tung start



Utgangspunktet var allerede før kampen vanskelig for vertene. De siste tolv årene har nemlig Viking slått Rosenborg kun to ganger, begge i 2005. Attpåtil har trønderne kun tapt litt over tre bortekamper i snitt hver sesong i samme periode.



Og det åpnet verst tenkelig for siddisene. Etter noen minutter hvor de mørkeblå kanskje var et lite hakk bedre, ble de hardt straffet av RBKs presisjon. Ni minutter var spilt da Mike Jensens silkefot slo gjennom Pål André Helland i bakrom. Alene med keeper gjorde RBK-angriperen ingen feil og satte inn 0-1.



Likevel skulle Viking være fullt på høyde med trønderne i første omgang, men slet med å komme til de store sjansene. Dermed endte de første 45 med borteledelse.

– Vi åpner bra og har egentlig kontroll første halvdel. Men etter hvilen virker det som om vi prøver å trygge inn ledelsen, sier Ingebrigtsen.

Viking-dominans



Etter hvilen var det Viking som åpnet best. Etter 60 spilte minutter kunne Kwesi Appiah satt inn utligningen da han fikk heade fra kloss hold, men en matchvinner-redning fra André Hansen sørget for at det ikke ble scoring. Deretter skulle Viking dominere kampen.

– Jeg forsøkte å få mest mulig kraft i headingen, men den gikk ikke der jeg ville. Blanding av dårlig heading og god redning, smiler Appiah til VG etter kampen.

Kun et halvfarlig skudd fra Nicklas Bendtner var det nærmeste Rosenborg kom scoring i andre omgang. Og med åtte minutter igjen trodde Viking de fikk utligningen. André Hansen klarte ikke å holde et skudd og returen satt Kwesi Appiah i mål. Dessverre var Viking-angriperen i offside da skuddet gikk.

– Dommerne var mot oss hele kvelden, så jeg var ikke overrasket da jeg så flagget, sier Appiah.

Trener Burchnall hadde ikke fått med seg om offsiden var rett eller gal.

– Jeg pratet med noen som sa han muligens var hårfint on-side. Men slik er det noen ganger.

På tampen burde altså Mahias Bringaker satt inn scoringen, men ble hindret av keeper.

Rosenborg leder nå serien med tre poeng ned til Molde.