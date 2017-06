RBK-styreleder Ivar Koteng: – Vi skal ikke opptre sånn i Rosenborg

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng liker ikke trener Kåre Ingebrigtsens opptreden i media den siste tiden. Mandag kveld eller tirsdag skal Koteng og Ingebrigtsen møtes for en prat.

– Møtet ble bestemt for lenge siden. Så det har ingen ting med det som skjedde søndag å gjøre. Temaet vi skal diskutere er «hvordan vi skal bli bedre på alle områder», sier Koteng til VG.

– Men det er vel naturlig å ta opp uttalelsene hans den siste tiden, fremtoningen?

– Ja, det er naturlig. Jeg har fått det med meg nå, det som skjedde søndag kveld, svarer Koteng.

«Driter i Pallesen»

Kåre Ingebrigtsen ironiserte, etter kampen, over den 20 år gamle Haugesund-stopperen Fredrik Pallesen Knutsens uttalelser om Nicklas Bendtner. «Jeg driter vel i Pallesen», svarte Ingebrigtsen på VGs spørsmål rundt stopperens Bendtner-kritikk.

– Hvordan synes du Ingebrigtsen fremsto, hva han svarte, etter tapet mot Haugesund, Koteng?

– Det var ikke klasse over det. Han virket stresset. Kanskje er det fordi det er uvant at det blir så få poeng.

SKAL PRATE: Rosenborgs styreleder Ivar Koteng (til venstre) og hovedtrener Kåre Ingebrigtsen (til høyre) har mye å snakke om. I midten: Daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Men skal han fremstå sånn av den grunn?

– Nei, vi skal ikke opptre sånn i Rosenborg. Det var en glipp, en storkjefta glipp. Nå må vi komme tilbake der vi var, med kommentarer med glimt i øyet. Vi skal jobbe med dette, svarer Rosenborgs styreleder. Han har tatt tak i noe av det samme tidligere i sesongen.



– Det er vel et stort poeng at RBK-ansatte opptrer folkelig. Det har jo alltid vært viktig for klubben?

– Ja, vi skal svare folkelig. Vi må «træn» litt på dette nå.

Må takle motgang



– Må Ingebrigtsen inn på det berømte «teppet»?

– Vi har ikke tepper i Rosenborg, svarer Koteng.

– Så det blir mer en uformell prat på gangen?

– Nå har det seg sånn at vi allerede har avtalt et møte, der vi skal snakke om hvordan vi kan forbedre oss. Det har vært en delvis tung sesong så langt, selv om vi fortsatt leder. Vi har ikke spilt veldig godt. Og noen uttalelser kommer som en reaksjon på dette, kanskje. Det kan være stress, det mentale er ikke helt på plass, virker det som.

– Ingebrigtsen reagerer ofte på spørsmål rundt Nicklas Bendtner. Dere må da være forberedt på det så lenge dere henter en slik profil til klubben?

– Ja, og det skal vi også håndtere bedre enn vi har gjort til nå.

– Noen tanker om hvorfor Rosenborg sliter?

– Vi sliter med samhandlingen. Og da blir ikke spillet bra og poengene uteblir. Vi får ikke til alt på en gang, og dette må vi snakke om, hjelpe hverandre. Det er dette vi skal snakke om. Kanskje har vi trent for mye? Kanskje stresser presset oss. Det må vi tåle, men vi må finne ut hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre med det.

Og så må vi trene på å håndtere dette, også i uttalelser etter kamper, svarer Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

– Jeg har skværet opp med Pallesen, bedt om unnskyldning for det jeg sa og beklaget, sier Kåre Ingebrigtsen til VG mandag formiddag.