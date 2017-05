RBK-spiller måtte droppe egen skoavtale – Bendtner har fått beholde sin

TRONDHEIM (VG) Da Vegar Eggen Hedenstad (25) ble Rosenborg-spiller, måtte han «fryse» sin personlige skoavtale. Mens danske Nicklas Bendtner (29) både trener og spiller kamper i fottøy fra konkurrenten til Rosenborgs utstyrsleverandør.

Likevel avviser klubben at det er forskjellsbehandling.

Nå er planen at Rosenborg og Adidas – som har utstyrt trønderne i en årrekke – skal møtes i slutten av måneden.

I tillegg til diskusjonen om hva den Nike-sponsede spisstjernen får lov å spille med, driver partene og reforhandler den nåværende avtalen, opplyser Rosenborgs salgssjef Harald Lundemo.

– Det løser seg helt sikkert på en best mulig måte for alle parter, sier Lundemo til VG om Nicklas Bendtners situasjon i Adidas-utstyrte Rosenborg.

Også klærne er annerledes: Lo av Bendtners 17. mai-antrekk

Har spilt i andre sko



Hele sesongen har dansken entret gressmatten i sine godt synlige, rosa fotballsko fra den amerikanske giganten – mens resten av Rosenborg spiller i tyske Adidas. Også på trening fredag – dagen før «100-årsoppgjøret» mot Lillestrøm i 10. serierunde – stilte Bendtner i sine sedvanlige rosa Nike-sko.

DRØMMEMÅLET: Nicklas Bendtner gratuleres av lagkameratene etter sitt supermål mot Sarpsborg. Som vi ser har dansken rosa Nike-sko. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Siden Adresseavisen tok opp Bendtners skoavtale i mars, har Rosenborg kommunisert at de gjennom dialog med sin utstyrspartner skal komme til en løsning. Men to måneder senere har det fortsatt ikke skjedd.

– Ber dere Adidas lage sko til Bendtner – eller prøver dere å gjøre Adidas fornøyde med at han spiller i Nike?

– Nei, vi prøver å få til best mulig løsning for Rosenborg og avtalene vi har. Vi er i en reforhandling med Adidas. Det har vi holdt på med, så derfor er det egentlig ikke så komplisert. Men det tar litt tid, sier Lundemo.

– Har Bendtner-saken gjort forhandlingsklimaet dårligere for Rosenborg?

– Overhodet ikke. Adidas har vist forståelse. Vi finner helt sikkert en løsning som gagner alle tre, tenker jeg, svarer Lundemo – far til Rosenborg-spiller Marius Lundemo.

VG Live: Følg Rosenborg - Lillestrøm her fra 15.30!

Endring for Hedenstad



For Vegar Eggen Hedenstad, som kom fra tyske St. Pauli før sesongen, var løsningen klar da han signerte: Han måtte sette sin personlige skoavtale med Nike på vent, en sponsordeal han har hatt de siste tre-fire årene.

– Det er påbudt, såvidt jeg vet. Det er ikke noe stort problem for meg, sier RBK-backen til VG.

– Taper du penger på å måtte gjøre det?

– Ja, det innebærer en liten sum og litt klær og sånne ting. Men det er ikke et stort problem, presiserer Hedenstad.

– Ville du helst spilt i Nike?

– Ja, det er derfor jeg har hatt en avtale med Nike. Vært veldig fornøyd med dem. Men Adidas har også okay fotballsko, sier 25-åringen, som for to måneder siden var i Lars Lagerbäcks første landslagstropp.

Artikkelen fortsetter under Carews 100-årshyllest av Eggen!

Avviser forskjellsbehandling



Til at Hedenstad måtte «fryse» sin skoavtale, sier Lundemo «da har han valgt å gjøre det».

– Men kunne han nektet?

– Nei, det er det han ikke kan gjøre. Som norsk spiller kan du faktisk ikke gjøre det. Det kan egentlig heller ikke Nicklas gjøre, men så er det dette med å ha en god kommunikasjon og dialog mellom partene for å finne en best mulig løsning som vi prøver å få til, sier Lundemo.

– Betyr dette at det er forskjellsbehandling i Rosenborg?

– Ikke akkurat nå. Det er lagt på is, alle er inneforstått med det, inntil vi har løst den nye avtalen med Adidas, svarer Rosenborg-lederen.

Vegar Eggen Hedenstad sier han ikke er misunnelig på at Bendtner har fått jobbe med «verktøy» fra egen utstyrskasse.

– Det er vel litt sånn det er. Uten at jeg kjenner detaljene, så er det sikkert en større kontrakt, sier Hedenstad.

Anders Goding i Adidas er selskapets representant i dialogen med Rosenborg. Han ønsker ikke å svare på spørsmål og viser til PR- og kommunikasjonssjef Sandra Essesjö. Hun har ikke besvart VGs henvendelser.