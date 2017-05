RBK sier nei til alle bud i sommer – så lenge de er med i Europa

TRONDHEIM (VG) Ingen på dagens Rosenborg-lag forsvinner fra klubben – før det er kjent om trønderne går inn i ett av de to gruppespillene i Europa.

Idet ligaene syd for Norge og Sverige er i ferd med å avslutte denne sesongen og tenke på den neste, er både Kåre Ingebrigtsen og styreleder Ivar Koteng klokkeklare overfor VG:

Ingen i dagens tropp selges før klubben vet om de deltar i enten Champions League eller Europa League.

Andre kamp i siste kvalifiseringsrunde (såkalt play-off) spilles 24. august for Europa League, mens Champions League-plassene avgjøres i dagene før.

– Skal avklare



Det betyr at en vanligvis attraktiv spiller som Fredrik Midtsjø (23) – eller noen av de andre rosenborgerne – ikke forlater Lerkendal før det internasjonale overgangsvinduet nærmer seg lukning.

– Vi skal avklare kvaliken først. Selger vi etter det, kan vi ikke erstatte (Norges kjøpevindu stenger 17. august). Men det skal vi leve med, sier Ingebrigtsen – og sikter til at dersom trønderne er inne i en av de store klubbturneringene, vil trolig salgsobjektene bli med videre uansett – og hvis klubben er utslått, er stallen uansett rigget for å tåle et salg eller to med kun spill i Norge.

– Vil Champions League-deltagelse definere om denne Rosenborg-sesongen er vellykket?

– Ikke Champions League. Kommer vi inn i Europa League, er det fantastisk. Nåløyet til Champions League er usannsynlig trangt. Malmö og København har vist det er mulig, og derfor tør vi å snakke om det. Men da må vi være på vårt ypperste, svarer Kåre Ingebrigtsen.

Det siste er det flere som beskylder Rosenborg for ikke å være så langt denne sesongen. Til tross for at de topper Eliteserien, har færrest innslupne mål og bare ett tap. «Nei, vi elsker ikke dette laget», fastslo Adresseavisen da Tromsø påførte trønderne årets eneste nederlag på 16. mai – og sesongens andre store festdag, 100-årsjubileet, munnet ut i 1-1 mot Lillestrøm.

Mener de underholder i for korte perioder



– Når vi taper en fotballkamp, fryder stort sett alle seg, utenom dem som er like skuffet som oss. Og de har på seg Rosenborg-drakt og går på Lerkendal. Det lever vi godt med. Noen blir fryktelig høye og mørke enkelte ganger i løpet av en tiårsperiode. Vi skal være det laget elsker å hate. Det viser at vi er der vi skal være, sier Kåre Ingebrigtsen.

Men han går med på at Rosenborg var bedre offensivt i 2015 enn nå. Han ønsker at de skal skape mer og bedre sjanser, han vil score flere mål og han vil underholde i større grad.

– Jeg føler vi prøver å underholde. Men vi har gjort det i for korte perioder. Det jobber vi med, og vi er ikke fornøyde med oss selv.

I forsvar ser det riktignok bedre ut, og «alt» Rosenborg foretar seg på treningsfeltet har en slags referanse til 2-1-seieren mot kypriotiske APOEL i Champions League-kvalifiseringen i fjor sommer.

Går for formtopp

«Hjemmemålet» som trønderne slapp inn i den kampen, ødela for Europa-spill for fjorårets suverene dobbeltmester i Norge. Derfor tok klubben grepene det siste snaue året:

De spilte helst treningskamper mot gode lag for å øve forsvarsspill, de trente hardere over lengre tid, og de skal være på sitt beste når vi skriver juli og august.

– I hjemmekampen mot APOEL hadde vi det på 2-0. Vi kunne låst det, og de ville vært langt mer desperate og gitt oss større kontringsmuligheter. Men det var på Lerkendal vi tapte den. Ikke på Kypros, fastslår Rosenborg-treneren – som enten 11. eller 12. juli starter på nok et forsøk for å lede trønderne inn i Europa.

Da er de tre dobbeltoppgjør unna seks gruppespillmatcher. Det skal Rosenborg være trent for å tåle nå.

– I Europa i fjor var det en del som ikke var helt der vi skulle. Ved å treffe bedre med formtoppen, skal vi være bedre forberedt, sier Kåre Ingebrigtsen.