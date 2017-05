RBK så rødt – men Bendtner og Bakenga ordnet seier i Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Rosenborg 1-2) Milan Jevtovic fikk direkte rødt kort, Nicklas Bendtner hadde en perlescoring - og innbytter Mushaga Bakenga avgjorde toppdramaet i Sarpsborg.

Bendtner ga Rosenborg ledelsen tidlig. Joachim Thomassen utlignet på et skudd som André Hansen rotet i mål etter 80 minutter - og så gikk det bare 57 sekunder før Bakenga satte inn seiersmålet 2-1.

Like etter satte RBK-angriper Jevtovic knottene i ankelen på Tobias Heintz, og Svein O. Moen valgte å sende serberen rett i dusjen.

Seieren betyr at Rosenborg nå har fire poengs ledelse på tabellen, der Sarpsborg og Stabæk følger på plassene bak.

Sarpsborg presset febrilsk på før utligning mot slutten, men Rosenborg forsvarte seg heroisk.

Les også: Tar Bendtner i forsvar mot RBK-legender

Nicklas Bendtner viste klasse da han ga trønderne ledelsen etter bare åtte minutters spill. Sarpsborg angrep - som alltid - med halve laget og mer til, og fikk et grusomt balltap av Jonas Lindberg. Anders Konradsen sendte en lang ball til Bendtner, som la ballen til rette for seg selv og banket den på halv volley opp i motsatt hjørne.

Det var øyeblikket da Arsenal, Juventus og Wolfsburg kom på besøk til Sarpsborg stadion.

DIREKTE RØDT: Milan Jevtovic holder seg til hodet, men dommer Svein O. Moen er ikke i tvil. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi har trent mye på å true bakrom, og det fikk vi fullt utbytte av. Vi styrer ikke like mye som vanlig, men er riktig gode i kontra, fastslo dansken til Eurosport i pausen.

VG Live: Vi fulgte kampen direkte

Sarpsborg var litt «juniorer» i starten, men klarte å roe og komme seg etter sjokkstarten. Men det ble mye balltrilling og ikke en eneste skikkelig målsjanse i løpet av de første 45 minuttene. Rosenborg på sin side kjørte kjappe overganger, men kom heller ikke til farlige avslutninger. Ballinnehavet var 58-42 til vertene.

Den dårlige Rosenborg-nyheten var at Pål André Helland må ut med skade rett før pause. Samtidig måtte Ole Jørgen Halvorsen ut for Sarpsborg.

– Det er jevnt, men vi må bli litt mer presise, sa Sarpsborgs Anders Trondsen til Eurosport i pausen.

Les også: Sarpsborgs poengkonger kostet drøyt halvannen million - til sammen

– Nå må de spille med høy risiko. Vi er solide bakover og skal bli enda hvassere framover, sa Kåre Ingebrigtsen idet 2. omgang startet.

– Det er absolutt Sarpsborg-stempel på dette, sa Eurosport-ekspert Bengt Eriksen om vertenes spill.

Sarpsborg fortsatte der de slapp etter sidebytte med mye balltrilling. Farlig ble det først da de vendte spillet, og Patrick Mortensen var nære på.

Like etter var det en megasjanse da Birger Meling falt og Andreas Albech plutselig hadde fri bane - men Rosenborg-keeper André Hansen var lynkjapp nede og reddet.

Sarpsborg-publikummet ropte på straffe da Patrick Mortensen ble dyttet i duell med Tore Reginiussen, men Svein O. Moen valgte å ikke blåse.

– Det har blitt blåst på sånt før, konstaterte Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

Rett etter var det en ny situasjon, denne gang mellom Jonas Lindberg og Tore Reginiussen. Men Moen dømte ikke, og gjorde nok rett i det.

Så kom altså Sarpsborg utligning til 1-1 og Rosenborgs 2-1 scoring i løpet av et snaut sekund. Og publikum hadde ikke satt seg før det røde kortet.

Sigurd Rosted var tilbake på stopperplass for Sarpsborg etter å ha vært utestengt for det røde kortet mot Stabæk, mens Rosenborg stilte med nøyaktig det samme laget som ble møtt med piping etter 0-0 mot Aalesund sist. Birger Meling var tilbake som venstreback etter at han mot AafK tidlig måtte bytte side som vikar for Vegar Eggen Hedenstad, som tråkket over da – men som var tilbake til kampen 1. mai.

Rosenborg hadde før denne matchen bare ett baklengsmål – Nicklas Bendtners selvmål mot Molde. Joachim Thomassen påførte altså RBK det første spillemålet i 2017 - men André Hansen sover ikke godt i natt.

Sarpsborg 08 har aldri slått Rosenborg. Av totalt 11 ligamøter siden 2011 hadde RBK vunnet ni og to kamper endt uavgjort.