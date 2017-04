RBK og Odd oppgitt over kampoppsettet

TRONDHEIM (VG) Sperringer. Hindringer. Liten forståelse. Sånn opplever ledelsen i Norges beste fotballklubber at ambisjonene deres ikke står i stil med kartet som tegnes opp på Ullevaal stadion.

For når Rosenborg skal prøve å avansere i Europa-kvaliken, må de til Sogndal midt mellom to midtukekamper i kvaliken til Champions League, 15. juli. I sin viktigste periode på seks-åtte dager må altså RBK spille bortekamp i Sogndal, med alle de praktiske problemene det fører med seg.

– Det er det stedet det tar lengst tid å komme seg til. Normalt sett er dette et fredag-søndag-opplegg for oss. Nå må vi bruke vår mulighet til Charterfly i 2017 på turen til Sogndal for å spare mest mulig tid før og etter kampene i Europa, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Derfor brukes mye av den millionen de får til kampforberedelser fra NFF/NTF til å chartre et fly.

Mange små skuffelser

Ingebrigtsen sier til VG at han og Rosenborg er «litt skuffet, men mest overrasket» over at RBK havner i Sogndal akkurat på det tidspunktet.

– Det føyer seg inn i rekken av små skuffelser. Det snakkes om ambisjoner, men det tas ikke med konsekvensene av å ha ambisjoner om å spille i Europa. Spør Fagermo i Odd, de får ikke hjelp de heller, mener Ingebrigtsen.

Odds BK skal til Sogndal og Ålesund i forkant av sin kvalik, og sendes til Nord-Norge og Tromsø i etterkant av sitt forsøk på å spille seg inn i Europa League, som er lagets klare ambisjon denne sesongen.

KRITISK: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Ikke peiling

– De som har med serieoppsettet å gjøre har ikke peiling. De skjønner ikke dette, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo – som har tatt opp dette direkte med ledelsen i Norsk Toppfotball.

– Ålesund og Sogndal er de to verste reisene for oss, og de blir lagt i forkant av kvaliken til Europa. Da er det flere timer i buss, så fly og så buss igjen. Men slitasje og restitusjon forstår de ikke nødvendigheten av, de som setter opp dette, sier Fagermo, som har fått gjennom én endring – flytting av bortekampen mot Tromsø.

– Det hjelper noe, men helheten er helt håpløs. Hvorfor ikke sende oss til kamper på Østlandet akkurat i den perioden, sier en oppgitt Odd-trener.

Nils Fisketjønn, som har hatt hovedansvaret for oppsettet i Norges Fotballforbund både forstår og ikke forstår kritikken:

SVARER: Leder i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn. Foto: Krister Sørbø , VG

– Vi ser at den Sogndal-kampen ikke er ideell, med reisebelastningen, at det er tungvint, det samme med Odds reise til Tromsø. Men vi føler at vi har strukket oss langt for å legge forholdene til rette, blant annet med to ukers pause til forberedelser på sommeren, mot en uke i fjor. I tillegg har klubbene fått muligheten til å søke om utsettelse av én kamp. Det har Haugesund og Odd gjort, men ikke Rosenborg, sier Fisketjønn.

Lederen for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, tar til seg kritikken:

– Vi har fått kritikk fra Odd på dette, og vi ser at vi kunne gjort en bedre jobb her, vi kunne vært flinkere, løst dette bedre i den første fasen, og det er selvsagt ikke bevisst. Går klubbene videre til neste runde så skal vi bidra bedre, sier Øverland.

God motstand – tidlig

– Dette er ikke hovmod fra vår side, dette er en klar ambisjon om hvor viktig vi mener Europa er for både Rosenborg og norsk fotball. Og vi skal ikke bare skyte på NFF, det må en felles forståelse til i norsk fotball, for mye av dette er jo demokrati-styrt, sier RBKs sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

Rosenborg hadde også ønsket seg best mulig motstand i ukene før de starter på kvalifiseringen – som de håper skal ende i en av de to store, europeiske turneringene. Heller ikke det ble lyttet til.

I stedet har RBK fått Odd og Molde, to av de vanskeligste motstanderne, i den første uken av sesongen.

– For oss hadde det vært en klar fordel hvis vi møtte de antatt beste i sommer, som forberedelser til Europa-kvaliken. Men det er ingen signaler fra Oslo på at dette er viktig for norsk fotball, signalene sier liksom ikke «dette satser vi på» i praksis. Men Fotball-Norge må bestemme seg. Hvis det ikke er viktig, så kan vi like god ha en serie med 25 lag. Det spiller jo ingen rolle uansett, sier Kåre Ingebrigtsen.

Norsk fotball må bestemme seg

Han mener det må en annen tankegang til for at norsk fotball skal bli bedre, og at diskusjonen om hvordan det legges til rette for klubber som vil satse, er viktig.

– Har vi lyst til å ha et landslag i sluttspill? Har vi lyst til å ha flere lag i spill i Europa? Da må vi legge til rette for det. For Lars Lagerbäck er det selvsagt en kjempefordel hvis han har 40 spillere i utlandet å velge fra, kontra 10. Men for å få det, må lag spille i Europa, spillerne blir lagt merke til, som de ble i Molde og Rosenborg for to år siden. Og da så du resultatet av det: Mange av spillerne ble kjøpt opp, sier Ingebrigtsen.

Han har snakket seg varm nå, og følger opp sine egne tanker med følgende:

– De andre klubbene må være med på dette, derfor er det en fordel med et sterkt Brann og et sterkt Vålerenga, som også skal prøve å komme seg ut i Europa. Men da kan ikke klubbene vedta at det skal være en måneds ferie i juli, at vi skal starte serien så sent som nå og at det plutselig spilles seks kamper på 10 dager når vi først er i gang, sier Ingebrigtsen – og får full støtte av sportssjef Bjørnebye og assistent Erik Hoftun for tankene sine.

– Vi føler oss ganske alene i denne kampen. Molde følger oss, og nå har også Odd sagt at de har en ambisjon om å spille i Europa. Men vi blir fort slaktet for slike utspill, men skal vi utvikle norsk fotball så må dette bli sett på som en ambisjon, ikke hovmod. For det er det ikke, sier Stig Inge Bjørnebye.