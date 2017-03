RBK-Koteng tar grep etter Bendtners intervju-nekt

Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner (29) sier han har fått beskjed om ikke å snakke med pressen før seriestart. Det er helt feil, svarer styreleder Ivar Koteng.

Etter sin Rosenborg-debut mot Hafnarfjördur fortalte Bendtner pressen at sportssjef Stig Inge Bjørnebye hadde «sagt at jeg ikke skal snakke før første seriekamp».

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg må snakke med de andre og sjekke det opp. Jeg synes det er litt rart, sier Koteng når VG ringer mandag morgen.

– Vet ikke hvor det har kommet fra

Få minutter senere ringer RBK-styrelederen opp igjen.

– Rosenborg skal være helt åpent. Bendtner skal stille opp til intervju som alle andre fotballspillere. Så er det noen enkelttilfeller hvor han kanskje må beskyttes fra stor interesse, som det har skjedd med Pål André Helland tidligere, sier Koteng.

– Hvorfor sa Bendtner at han hadde fått beskjed om ikke å snakke før RBK-Odd 1. april?

– Jeg vet ikke hvor det har kommet fra, om det var ham som slo en liten bløff for å komme seg unna pressen, eller om det er noen som har sagt noe dumt. Men det der skal ordne seg.

TAR GREP: Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Har Bjørnebye bedt Bendtner om ikke å snakke med pressen før seriestart?

– Det kan jeg ikke kommentere, men jeg tviler på det. Vi har ikke sånn politikk. Det skal i hvert fall ikke være sånn. Kanskje noen har sagt noe dumt eller misforstått, det kan jo skje, men vi prøver å bli klokere hver dag, sier Koteng.

– Så pressen kan forvente å få snakke med Bendtner igjen snart?

– Ja. Sannsynligvis etter noen praktfulle scoringer.

Sportssjef Bjørnebye skriver følgende i en SMS til VG:

– Ingen spesialbehandling eller skjerming. Vi er fortsatt en åpen klubb, så dette kommer ikke til å bli noe problem.

– Stemmer det Bendtner sa om at du ba ham ikke snakke før seriestart?

– Dette blir ikke tema, og kom ut av proporsjoner i går etter en treningskamp.

Dette sa Kåre Ingebrigtsen etter Nicklas Bendtners debut for Rosenborg:

Eggen: – Ville vært rart

Da VG ringte Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen mandag morgen, før Koteng hadde avblåst Bendtners pressenekt, virket han sikker på at Bendtner kom til å snakke med pressen før seriestart.

– Det ville vært rart om vi skulle gitt noen munnkurv. Det har aldri skjedd før. De uttaler seg litt fort og diffust, og så blir det tolket bestemt. Jeg tror RBK kommer frem til en fornuftig samhandling med pressen. Det der kommer til å bli et ikke-problem frem mot seriestart, sa Eggen.

PÅ BEDRINGENS VEI: Nils Arne Eggen, her i forbindelse med sin 75-årsdag. – Kommunkasjonen mellom Bendtner og pressen er det minste problemet. Det største og vanskeligste problemet er å få ham i form, sier trenerlegenden og ler. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg vet ikke hvor stor pågang det har vært, men når du spiller på et fotballag på toppen i Norge og skal ut i Europa, så er du en del av offentligheten. Da må man snakke med pressen. Han er en vanlig spiller i RBK, og vi har aldri laget særavtaler for enkeltspillere i forbindelse med pressen. Selv ikke da vi var i Europa-toppen og på det beste rangert som nummer 13 av europeiske klubblag, sa han.

Veteranen var klar for å gjøre sitt synspunkt klart overfor Rosenborg-ledelsen.

– Jeg kan ikke bestemme hva de internt kommer frem til, men jeg skal få lov til å gi noen gode råd til mine kjære Rosenborg-ledere. De har jo vokst opp sammen med meg, vi snakker jo sammen en gang i uken.

– Hvilket råd er det?

– Rådet er helt opplagt. Vi må finne en løsning som ikke fører til absolutt blokade i samhandlingen mellom en god fotballspiller og mediene, sa Eggen.

Men nå har altså styreleder Ivar Koteng kommet ham i forkjøpet.

PS! 75-åringen har gledelige nyheter å komme med: Han skal begynne å trene igjen etter at han ble innlagt på sykehus og operert for brudd i ryggsøylen ved juletider. – Akkurat nå sitter jeg i en stol, men jeg går snart for egen maskin, sier Eggen.