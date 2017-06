RBK-Kåre vil fortsatt ikke snakke om spissduellen i Rosenborg

LERKENDAL (VG) Kåre Ingebrigtsen (51) nekter fremdeles å snakke om noen spissduell i Rosenborg, men «Matti» Vilhjálmsson (30) er klar på at han og Nicklas Bendtner (29) kjemper om plassen.

Det stormet rundt spissplassen i Rosenborg før ferien. Islandske Vilhjálmsson ga klar beskjed om at han ville starte neste kamp, da han som midtspiss leverte én scoring og én assist i siste seriekamp før ferien

Samtidig nektet trener Kåre Ingebrigtsen (51) å svare på spørsmål om spissduellen mellom «Matti» og Nicklas Bendtner, og snudde ryggen til VGs journalist mens han oppgitt sa: «dere holder på og skaper noe hele tida …»

Nesten to uker senere er ferien over, og laget er igjen samlet ute på den grønne Lerkendal-matten for å legge grunnlaget for en sommer og høst de håper skal gi seriegull, cupjubel og plass i et europeisk gruppespill.

Men hvem som skal få hovedansvaret for å skyte trønderne til Europa, det vil ledelsen fremdeles ikke snakke om.

– Sånn persondebatt med media har jeg ikke noe ... Vi har to fantastisk gode spisser i «Matti» og Niklas, og vi vet at vi kommer til å få bruk for begge to, sier Kåre «Brutter'n» Ingebrigtsen til VG.

Vilhjálmsson, som blant annet scoret et frekt brassemål på fredagens trening, er derimot langt mer villig til å svare på de spørsmålene.

– Jeg tror jeg har gode sjanser, og jeg tror på at vi har en sunn konkurranse i klubben, sier han.

Hva Bendtner selv mener om duellen er det vanskelig å vite. Mens resten av spillerne og støtteapparatet er tilgjengelige for intervjuer etter treningen, er det ingen som får snakke med dansken.

«Matti» vil ha tillit som spiss



Så langt har Vilhjálmsson og Bendtner syv seriemål mellom seg etter tolv runder.

Islendingen står med tre scoringer og to målgivende på 504 serieminutter for Rosenborg denne sesongen, og kan i tillegg skilte med et hat trick i cupen, etter å ha blitt flyttet rundt i flere posisjoner.

Danske Nicklas Bendtner (29) har fire mål på 907 minutter i serien, samtlige av dem som midtspiss.

Der vil også Vilhjálmsson spille.

– Jeg er i form som spiss, og jeg vil være nærmere boksen, sier han.

Siden han kom til Rosenborg har han spilt midtstopper, sentral midtbane, indreløper, kant og spiss, men han har aldri fått tillit over tid som midtspiss.

Der har han måttet finne seg i å være reserve bak Alexander Søderlund, Christian Gytkjær og nå Nicklas Bendtner.

– Jeg har ofret alt av min statistikk for laget, sier «Matti», og fortsetter:

– Hvis man presterer, så skal man få muligheten.

– Vi har to som må produsere



Om en snau måned begynner den viktigste perioden for Rosenborg gjennom sesongen, når de skal ut i 2. kvalifiseringsrunde til Champions League.

«Brutter'n» er klar på at de har som mål å ta seg til en gruppespill, enten i Champions League, eller i Europaligaen.

Men hvem som blir spydspissen på veien dit, vil han ikke ut med.

– Her er det ikke noe «valg», her vet vi at det er to stykker som må produsere, og som må gjøre det bra for oss om vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå, sier han.

Bendtner har en velfylt Europa-CV med åtte mål på 33 Champions League-kamper for Arsenal, Juventus og Wolfsburg.

Den listen skremmer ikke «Matti», som lister opp tolv kvalifiseringskamper til CL og EL med islandske lag og 15 landskamper, i tillegg til flere kvalifiseringskamper med Rosenborg.

– Jeg har masse Europa-erfaring, slår han fast.