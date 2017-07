RBK-Kåre: – Vi har ikke hatt for høye forventninger til oss selv, men dere i pressen har hatt det

LERKENDAL (VG) Det heter seg at høye forventninger er alle skuffelsers mor. Før Champions League-kvalifiseringen ønsker Rosenborg de høye forventningene velkommen.

Norsk fotball har forventet mye av årets Rosenborg-utgave. I 5-1-seieren over Sandefjord viste trønderne endelig hva som bor i laget.

– Vi har ikke hatt for høye forventninger til oss selv i år, men dere i pressen har hatt det. Vi vet at vi har bytta ut ganske mye folk, og vi vet at ting tar tid. Det tar tid å bygge relasjoner. Nå er det ingen tvil om at vi fysisk sett begynner å bli bra rusta. Vi er lett i kroppen og pigg til beins. Også begynner relasjonene å sitte, sier Ingebrigtsen til VG.

Gir pressen 3-er på børsen

Til tross for at Rosenborg har ledet Eliteserien gjennom nesten hele sesongen, har Ingebrigtsen måtte stå skolerett for mange kritiske spørsmål fra pressen. «Hvorfor scorer ikke Bendtner flere mål» og «hvorfor spiller ikke Rosenborg bedre?», er blant gjengangerne.

– Det skal være høye forventinger, slik vil det alltid være her. Vi må bare gjøre jobben som kreves, og stå i det. Man skal ikke høre på alle som mener noe om Rosenborg, da hadde jeg blitt gråhåra, sier Ingebrigtsen, og legger til at det kanskje allerede er for seint.

– Hvordan syns du pressen har gjort det så langt i sesongen?

– Pressen? Nei, vil du ha børskarakter? En 3’er da...Jeg tror pressen er ute etter å skape litt. Klikk selger jo, så det blir ofte himmel eller helvete. Det må vi forvente og det lever vi godt med.

Vil droppe spøk i motgang

Ingebrigtsen har måttet tåle kritikk for måten han har håndtert spørsmålene fra pressen. Det har han lært av.

– Jeg kan ikke være så åpen som jeg har vært tidligere, føler jeg. Som for eksempel når VGTV intervjuer meg, og jeg flirer og sier at Kjetil Rekdal ikke har internasjonal erfaring. Hvis du ser bilde og lyd sammen, så ser du at det er fleip. Men så velger VGTV å klippe bort bildet. Da er jeg sjanseløs.

– Så å spøke med media, når det går litt trått, det skal jeg legge bort. Så skal jeg heller spare spøkene til det går bra.

«Eliteseriens beste høyreside 2.0»

Det som kanskje var norsk fotballs beste høyreside i fjor, med Jonas Svensson, Mike Jensen og Pål André Helland, har ikke fungert like godt i første halvdel av sesongen.

– Vegar, Mike og Pål, og ikke minst Nicklas, begynner å finne posisjonene sine og finne hverandre bedre. Vi spiller litt annerledes nå enn vi gjorde i fjor, og det tar tid. Alle håpte jo at dette skulle smelle med én gang, men vi har fryktet at dette skulle ta litt tid, og det har det jo gjort også, sier Ingebrigtsen.

KLARE FOR EUROPA: Rosenborg brukte Sandefjord som sparringspartner før Champions League-kvalifiseringen. Her etter Mike Jensens scoring. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Mot Sandefjord stod Rosenborgs nye høyreside for totalt fem målpoeng - seks hvis Hellands innlegg før straffesparket regnes med.

– Det er frustrerende å ikke få ut det man vet man kan. Vi har visst at det kan ta tid å bygge relasjoner, det er ikke gjort over natta. Vi jobber med det hver eneste treningsøkt for å bli bedre. Det var bra i dag, og forhåpentligvis skal vi bli enda bedre, sier tomålsscorer Vegar Eggen Hedenstad til VG.

Arven etter Svensson

At det har vært høye forventninger til ham selv, har han ikke noen problemer med.

– Det er noe man liker som fotballspiller, og ha forventninger til seg. Det er bra at det er høye forventninger, og det merker man når man kommer til en klubb som Rosenborg.

– Har forventningene vært for høye?

– Vi er veldig kravstore selv også, så vi lever fint med de forventningene Trondheim har, det er ikke noe problem.

– Det er tøft å komme til en klubb som Rosenborg som har gjort det så bra, og så skal vi gjøre det enda bedre. Det er ikke alltid så lett. Men vi jobber med det, og det begynner å ta form.

Irsk motstand

Fire dager før Champions League-kvalifiseringen, borte mot Dundalk, virker Eggen Hedenstad likevel ikke helt overbevist om at Rosenborg er der de skal være.

– Det er vanskelig å si, man skal jo være god og ha litt flyt. Men det var en bra kamp i dag. Nå skal vi få denne kampen ut av beina, så får vi se inn mot onsdagen. Vi virker å være bra forberedt.

Dundalk spilte seg frem til siste playoff-runde til Champions League i forrige sesong. Der ble det tap 1-3 sammenlagt for Legia Warszawa.

I Europa League var Zenit St. Petersburg, AZ fra Nederland og Maccabi Tel Aviv motstandere. Det endte med fire poeng, etter seier over Maccabi og uavgjort mot AZ, men det var jevnt hver gang; alle de fire tapene var med ett mål.